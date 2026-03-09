Цены достигают рекордов: война заставляет искать альтернативу нефти и газу
- Цены на уголь поднялись на 9,3% до 150 долларов за тонну из-за сокращения добычи нефти в Персидском заливе и беспилотной атаки на Катар.
- Цены на газ в Европе выросли на 30%, а фьючерсы на газ в США также достигли самого высокого уровня за месяц на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Цены на уголь в понедельник, 9 марта, подскочили выше всего с ноября 2024 года. Поскольку война на Ближнем Востоке продолжается, страны вынуждены искать другие энергоносители на замену нефти и газу.
Как выросли цены на уголь?
Рост продемонстрировали фьючерсы на уголь в Ньюкасле, которые являются эталоном для Азии, пишет Bloomberg.
Стоимость угля повысилась на 9,3% – до 150 долларов за тонну в понедельник.
Эксперты говорят, что это произошло после резкого роста цен на нефть, которые достигли почти 120 долларов за баррель.
- Дело в том, что сколько производители в Персидском заливе сократили добычу нефти.
- В дополнение на прошлой неделе дроновая атака Ирана заставила Катар приостановить крупнейший в мире экспортный комплекс по производству сжиженного природного газа. А он обеспечивает около 20% мировых поставок.
В итоге это заставило покупателей искать альтернативы. Например, некоторые импортеры, например Тайвань, рассматривают возможность нарастить использование угольных электростанций, если перебои окажутся длительными.
Как растут цены на газ?
Цены на газ в понедельник также выросли. В Европе природный газ подорожал на 30%, пишет Bloomberg.
- Фьючерсы на природный газ в США тоже выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.
- Тогда как спотовые цены в Азии за неделю удвоились и остаются на высоком уровне.
Сейчас самая напряженная ситуация с газом именно в Европе. Ведь она почти потратила свои запасы топлива, а сейчас необходимо наполнять хранилища до следующей зимы.
Европейцам придется конкурировать за газ со странами Азии, а объемы поставок могут быть ограниченными.
Конфликт уже длится десятый день и не демонстрирует признаков ослабления. Это создает новую волну неопределенности на энергетических рынках и усиливает инфляционное давление,
– говорят аналитики.
Обратите внимание! Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время цены на газ продолжат расти, пока участники рынка будут оценивать, как остановка завода в Катаре повлияет на объемы поставок.
Что известно о росте цен на нефть?
Давление на мировые энергетические рынки усиливают проблемы с судоходством через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта газа и нефти.
Катар предупреждает, что в случае дальнейшего обострения конфликта с Ираном все производители энергоносителей в странах Персидского залива могут прекратить экспорт. По оценкам, такой сценарий вполне реален и может воплотиться уже в течение ближайших недель, если боевые действия не утихнут.
Однако президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть является "очень малой ценой, которую надо заплатить". При этом он добавил, что стоимость нефти стремительно снизится, когда угроза ядерной программы Ирана будет ликвидирована.