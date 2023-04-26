Какими будут тарифы на электроэнергию, газ и воду в мае

В настоящее время в Украине действует мораторий на повышение стоимости некоторых жилищно-коммунальных услуг. Однако, например, в апреле заканчиваются годовые контракты населения с поставщиками газа, а по тарифам на свет до сих пор продолжаются дискуссии по повышению.

Какими будут цены на электроэнергию в мае

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в Украине еще на один месяц цены на свет не будут менять. То есть будут действовать действующие тарифы в 1,44 и 1,68 гривны.

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украинцы, потребляющие ежемесячно до 250 киловатт, платят за киловатт-час 1,44 гривны. А те, что больше 250 киловатт – 1,68 гривны за киловатт-час.

Однако следует помнить, что курс на интеграцию с энергосистемой Евросоюза будет предусматривать повышение цен до уровня рыночных если не сразу, то в будущем – обязательно.

Тарифы на газ

Голубое топливо для населения тоже останется на том уровне, что и было. По мораторию стоимость будет оставаться неизменной до конца войны и еще 6 месяцев после этого.

Сейчас большинство населения Украины являются клиентами компании "Нефтегаз". А значит, за один кубометр цена составляет 7,96 гривны. Впрочем, цены на газ устанавливают 9 поставщиков, у которых цена колеблется от 7,70 грн до 9,99 грн.

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Вода и водоотвод

Напомним, что с 1 апреля Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была увеличить тарифы на воду для населения. Впрочем, решение так и не приняли. Поэтому сейчас на холодную воду и водоотвод действуют тарифы с 1 января 2022 года.

Как видим, больше всего платят за воду и водоотвод жители Кировоградской, Закарпатской, Житомирской и Тернопольской области.