Что стало причиной падения цен на нефть

Главными доходами России является продажа нефти. В частности нисходящая динамика цен на нее началась еще раньше, чем сейчас.

Спад цен на нефть

Так практически в первом квартале 2025 года цены на нефть упали из-за неопределенности, которую генерировало избрание Трампа на пост президента, рассказал в комментарии для 24 Канала эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Читайте также США могут уничтожить экспорт нефти одной из стран Ближнего Востока: реакция рынка

Сейчас нисходящая динамика усилилась благодаря тарифным действиям Трампа, потому что усилилась неопределенность уже глобальной экономики. Первые, кто почувствовал это, – основные потребители нефти. К примеру, Китай,

– рассказал Гончар.

Экономическая активность сдерживается из-за непредсказуемости для корпоративных субъектов по всему миру. А неясность с производством и сбытом продукции побуждает задуматься, следует ли покупать много энергоресурсов.

Заметьте! Потому, как объяснил Михаил Гончар, цены на сырье, и не только на нефть, снижаются.

Будет ли это иметь влияние на Украину

Эксперт говорит, что для Украины это довольно положительное явление, как для страны-потребителя, как и в "контексте российской агрессии". Дело в том, что уменьшение доходов с нефти означает уменьшение поступлений в бюджет войны.

Однако Михаил Гончар отметил, что вопрос скорее в том, как долго цены на нефть будут держаться на низком уровне. То есть важным фактором является средневзвешенная цена на нефть по году.

Например, коридор цены от 60 до 70 долларов за баррель по бренду, к сожалению, вполне приемлем для России. Поэтому сейчас стоит смотреть прежде всего, какой будет реакция стран ОПЕК,

– сказал Михаил Гончар.

Важно! Не следует забывать и о Саудовской Аравии, потому что сейчас страна "играет" на увеличение цены на нефть для взятия большей доли на глобальном нефтяном рынке.