Спад цін на нафту

Так практично в першому кварталі 2025 року ціни на нафту впали через невизначеність, яку генерувало обрання Трампа на пост президента, розказав у коментарі для 24 Каналу експерт з міжнародних енергетичних відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Читайте також США можуть знищити експорт нафти однієї з країн Близького Сходу: реакція ринку

Зараз спадна динаміка посилилася завдяки тарифним діям Трампа, тому що посилилась невизначеність вже глобальної економіки. Перші, хто відчув це, – основні споживачі нафти. До прикладу, Китай,

– розповів Гончар.

Економічна активність стримується через непередбаченість для корпоративних суб'єктів по всьому світу. А неясність з виробництвом і збутом продукції спонукає заміслитися, чи слід купувати багато енергоресурсів.

Зауважте! Тому, як пояснив Михайло Гончар, ціни на сировину, і не тільки на нафту, знижуються.

Чи матиме це вплив на Україну

Експерт каже, що для України це доволі позитивне явище, як для країни-споживача, як і в "контексті російської агресії". Річ у тім, що зменшення доходів з нафти означає зменшення надходжень до бюджету війни.

Однак Михайло Гончар зазначив, що питання скоріше у тому, як довго ціни на нафту триматиметься на низькому рівні. Тобто важливим фактором є середньозважена ціна на нафту по року.

Наприклад, коридор ціни від 60 до 70 доларів за барель по бренду, на жаль, є цілком прийнятний для Росії. Тому зараз варто дивитися перш за все, якою буде реакція країн ОПЕК,

– сказав Михайло Гончар.

Важливо! Не слід забувати й про Саудівську Аравію, бо наразі країна "грає" на збільшення ціни на нафту для взяття більшої частки на глобальному нафтовому ринку.