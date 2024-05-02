Будут ли в мае потрясения: прогноз относительно топлива, курса доллара и цен на продукты

В мае не стоит ожидать, что на рынке топлива цены безумно вырастут. Кроме того, не стоит ожидать и существенного роста доллара, ведь перед праздниками наличные курсы могут несколько снизить. Что касается депозитных ставок, то их в новом месяце откорректируют, а цены на некоторые продукты питания вырастут.

Стоимость топлива в мае

На сегодня на рынке топлива наблюдается оживление цены на бензин и дизель. Как объясняет 24 Каналу эксперт Сергей Куюн, спрос на такую ситуацию с ценой не влияет.

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По словам Куюна становится понятно, что спрос влияет только, когда есть недостаток поставок топлива. Впрочем, за последние полтора года в Украине профицит, то есть горючего довольно много.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95 Такая гиперконкуренция на рынке приводит к тому, что бывают периоды, когда топливо даже продают ниже себестоимости. Поэтому фактор спроса, в нашем случае когда он низкий, только усиливает эту конкуренцию. И соответственно цены еще больше падают.

Факторы, которые влияют на рост стоимости топлива в Украине на сегодня:

Первый – мировые цены.

Если там в начале года нефть стоила 77 долларов за баррель, то сегодня – это почти 90 долларов. И были периоды в апреле, когда цена достигала даже 92 долларов,

– рассказывает Куюн.

Второй – курс доллара.

Эксперт напоминает, что каждая гривна в курсе доллара – это

Вот был там доллар 38 гривен, сегодня он уже в среднем 39,5 гривны. То есть полторы гривны добавил, а это соответственно 1,2 гривны к цене топлива исключительно вследствие курса,

– объясняет Куюн.

Сергей Куюн прогнозирует, что в мае ждать потрясений относительно стоимости на рынке топлива не стоит. Скачки цен могут случиться только в одном случае – если будет меняться цена в мире.

Как будет вести себя мировой рынок, пока никто не может сказать. Видим, что все били тревогу относительно ситуации с Израилем и Ираном, цена на нефть по 150 долларов за баррель и тому подобное. А в результате цена пошла вниз. Или, например, не бейте по российским заводам, потому что цена будет дороже. Но цена упала,

– отмечает директор консалтинговой группы.

бензин А-95 – 55,84 гривны,

– 55,84 гривны, бензин А-92 – 52,66 гривны,

– 52,66 гривны, дизтопливо – 54,20 гривны,

– 54,20 гривны, газ автомобильный – 27,53 гривны.

По состоянию на 1 мая, по данным консалтинговой группы А-95, топливо стоит:

Какой курс доллара прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в мае ситуацию на валютном рынке стоит рассмотреть в двух плоскостях.

Пока вряд ли возможно изменение стратегии НБУ с "мягкого" вмешательства на межбанк путем валютных интервенций. В то же время в первую декаду мая на наличном рынке может сработать "правило праздника".

Ожидается, что перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%. Соответственно при условии роста предложения наличные курсы валют могут несколько снизиться. То есть вполне вероятно, что в первую декаду мая курсы валют незначительно снизятся. А уже после праздников могут вернуться к апрельским коридорам.

По словам Лесового, ожидается, что в мае валютные коридоры будут такими:

На межбанке : 39 – 41 гривна за доллар и 41 – 43 гривны за евро,

: 39 – 41 гривна за доллар и 41 – 43 гривны за евро, На наличном рынке: 39 – 41 гривна за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ожидаются незначительные предпраздничные "проседания" курсов, однако в общем измерении это будет временным, а иногда малозаметным явлением. Сейчас можно говорить о том, что на валютном рынке может наблюдаться процесс "слабой" девальвации.

Изменения относительно ставок по депозитам

По словам банкира Дмитрия Замотаева, передает 24 Канал, после апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых вкладов, ожидается и снижение ставок по депозитам в национальной валюте.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев возможна на уровне 12 – 12,5% годовых, а средняя доходность вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года – до 12% годовых.

Замотаев говорит, что в мае усилится тенденция к снижению доходности гривневых вкладов: по разным оценкам, почти две трети коммерческих банков откорректируют ее в соответствии со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам.

По мнению эксперта, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли существенно повлияет на их популярность среди граждан.

К слову, в 2024 году главным трендом становится сворачивание банками валютных депозитных программ и концентрация именно на вкладах в национальной валюте. Как объясняет банкир, гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли вытеснили валютные депозиты.

Уже около года большинство клиентов используют размещение средств на валютных банковских депозитах, не как средство заработка, а как удобное "сейфовое" хранение сбережений. Именно поэтому дальнейшее развитие валютных депозитных программ будет достаточно вялым – без надежд на резкий рост их популярности,

– отметил банкир.

Ситуация на рынке недвижимости

В комментарии 24 Каналу Юрий Пита рассказал, что рынок недвижимости так и остается неоднородным по регионам.

Юрий Пита CEO Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Таким образом, ситуация на рынке складывается по-разному. В западных регионах спрос более устойчивый, цены с начала года практически не изменились. В Киеве появляется больше предложений, спрос снижается, при этом цены пока остаются на уровне конца прошлого года.

Пита добавляет, что сейчас начали появляться покупатели по программе "еВосстановление". И есть вероятность, что это может поддержать рынок.

Тенденции апреля перейдут в май: спрос будет не активный, что может привести к снижению цен на недвижимость.

Сейчас традиционно пользуются спросом квартиры в сегменте экономкласс стоимостью до 70 тысяч долларов (по Киеву).

По большому счету ситуация на рынке трудно прогнозируемая и многое зависит от ситуации на фронте в летний период,

– говорит исполнительный директор АСНУ.

Кстати, для увеличения цен в мае причин и оснований нет – возможно покупатель взял паузу для покупки позже.

Каких цен ждать в последний месяц весны

Овощи и фрукты

Научный работник Инна Сало для 24 Канала рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае ожидается незначительное подорожание плодовых.

Инна Сало Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики По данным Минфина Украины, средние цены на отдельные виды плодовых в течение апреля 2024 года выросли.

По состоянию на 23 апреля 2024 года по сравнению с 31 марта этого года бананы подорожали до 69,40 гривны за килограмм,

мандарины – до 76,33 гривны, виноград – до 279,44 гривны,

относительно яблок – то цена составляет до 25,39 гривны,

впрочем, апельсины, например, подешевели до 70,52 гривны, а лимоны – до 56,40 гривны.

Инна Сало добавляет, что цены на отдельные виды овощей борщового набора в течение апреля выросли. Поэтому свекла и морковь больше всего прибавили в цене.

Капуста белокочанная подорожала до 14,18 гривны за килограмм (+7,8 %),

свекла – до 26,93 гривны (+40,7 %),

морковь – до 14,70 гривны (+40,9 %),

картофель – до 26,14 гривны (+6,9 %),

лук репчатый – 15,64 гривны (+0,6 %).

Цены на молочные продукты

С расширением предложения молодой капусты цена на нее снизилась до 50,42 гривны за килограмм (-30,5%). Цена на молодой картофель в течение апреля оставалась стабильной – 33,90 гривны за килограмм.

Как рассказал 24 Каналу эксперт Иван Свиноус, в течение мая, несмотря на наступление периода "большого молока", что характеризуется ростом предложения, будет наблюдаться незначительный рост в пределах 3 – 4% цен на молоко.

Уровень закупочных цен на молоко экстра сорта будет составлять в начале месяца 15,05 гривны за килограмм, на конец – 15,65 гривны за килограмм,

высшего сорта – на начало – 14,85 гривны, на конец – 15,29 гривны,

первого сорта – на начало – 14,20 гривны, а на конец мая – 14,62 гривны без НДС.

При этом будет наблюдаться незначительный размах вариации закупочных цен и в зависимости от области будет колебаться в пределах 0,10 – 0,15 гривны за килограмм. Это связано с насыщенностью внутреннего рынка молокопродуктами, потребление которых ограничено низким уровнем покупательной способности населения, а также снижением экспорта, что будет наблюдаться в мае,

– объясняет ученый.

Относительно цен на масло, то в мае цена на масло с жирностью 72,4% в розничной торговой сети вырастет на 2 – 3% и на конец месяца будет составлять 280 гривен за килограмм без НДС.

В условиях ограниченности покупательной способности населения существенных ценовых колебаний на него не ожидается.

Также прогнозируется незначительный рост розничных цен на 2 – 3 % на сыры. Сыр твердый жирностью 50% будет стоить на конец мая 260 гривен за килограмм, а творог кисломолочный жирностью 9% – 150 гривен за килограмм.

Как может измениться стоимость мяса

Специалист из Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии для 24 Канала заметила, что во второй половине апреля 2024 года, как и было прогнозируемо учеными Института аграрной экономики, розничные цены на основные виды мяса, которые являются ключевыми составляющими блюд Пасхального стола начали повышаться.

Говяжьи ребра, свиная подчеревина и свиная грудинка, куриное филе подорожали на 3%,

А свиной шашлык – на 7% по сравнению с соответствующим периодом марта 2024 года,

Розничные цены в торговой сети на куриные голени и бедра снизились на 4,6 – 6,0%.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики При этом розничные цены на домашнее и соленое сало, куриную тушку, свиную лопатку и говядину гуляш остались на уровне второй половины марта 2024 года, что обусловлено периодом Пасхального поста.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в начале мая этого года в результате подготовки к Пасхальным праздникам ожидается рост цен на основные виды мяса – говядина, свинина и мясо птицы – до 5%.