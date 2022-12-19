Увеличатся ли цены на продукты в 2023 году: прогноз экономиста

В конце ноября Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О Государственном бюджете на 2023 год". В нем заложили инфляцию, то есть индекс роста потребительских цен на уровне 28%.

Это то, что ждет нас в следующем году. Такое мнение 24 каналу выразил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Достойно внимания Доход украинцев резко упал: повысят ли зарплаты в 2023 году

Цены на продовольственные товары будут расти

По словам экономиста, в этом году инфляция будет около 30%, а в следующем году рост цен продолжится и нас ждет 28% роста. Однако, следует понимать, что это средняя цифра.

В этом году у нас будет где-то под 30% общей средней инфляции, а потребительская корзина вырастет до около 40%. Уже сейчас есть 37 – 38%, поэтому следует ожидать большего роста цен на продовольственные товары,

– заметил Пендзин.

На какие продукты цены вырастут быстрее всего

Пендзин добавил, что, несмотря на все неурядицы, власти страны держат стоимость энергоносителей для населения на уровне 1,68 грн/кВт*ч. Кроме того, цена на газ, по меньшей мере, до конца отопительного сезона будет составлять 7,99 за кубометр голубого топлива. В то же время цены на продовольственные продукты растут каждый день, поэтому стоимость потребительской корзины и выросла больше.

"Наверное нас ждет то же в следующем году – потребительская корзина будет быстрее расти. Причем абсолютными лидерами будут овощи", – подчеркнул экономист.

Пендзин спрогнозировал, на какие продукты больше вырастут цены в 2023 году: смотрите видео

По его мнению, быстрее всего в 2023 году цены вырастут на следующие группы продуктов:

овощи;

яйца;

зерновая группа.

Экономические прогнозы на 2023 год: коротко