Увеличатся ли цены на продукты в 2023 году: прогноз экономиста
В конце ноября Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О Государственном бюджете на 2023 год". В нем заложили инфляцию, то есть индекс роста потребительских цен на уровне 28%.
Это то, что ждет нас в следующем году. Такое мнение 24 каналу выразил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Цены на продовольственные товары будут расти
По словам экономиста, в этом году инфляция будет около 30%, а в следующем году рост цен продолжится и нас ждет 28% роста. Однако, следует понимать, что это средняя цифра.
В этом году у нас будет где-то под 30% общей средней инфляции, а потребительская корзина вырастет до около 40%. Уже сейчас есть 37 – 38%, поэтому следует ожидать большего роста цен на продовольственные товары,
– заметил Пендзин.
На какие продукты цены вырастут быстрее всего
Пендзин добавил, что, несмотря на все неурядицы, власти страны держат стоимость энергоносителей для населения на уровне 1,68 грн/кВт*ч. Кроме того, цена на газ, по меньшей мере, до конца отопительного сезона будет составлять 7,99 за кубометр голубого топлива. В то же время цены на продовольственные продукты растут каждый день, поэтому стоимость потребительской корзины и выросла больше.
"Наверное нас ждет то же в следующем году – потребительская корзина будет быстрее расти. Причем абсолютными лидерами будут овощи", – подчеркнул экономист.
Пендзин спрогнозировал, на какие продукты больше вырастут цены в 2023 году: смотрите видео
По его мнению, быстрее всего в 2023 году цены вырастут на следующие группы продуктов:
- овощи;
- яйца;
- зерновая группа.
Экономические прогнозы на 2023 год: коротко
- Курс доллара в следующем году, по оптимистическому сценарию, может достичь не более 40,5 гривны. Однако по пессимистическому прогнозу доллар может перевалить и за 50 гривен. Аналитики Focus Economics SLU ожидают, что в таком случае НБУ еще будет сохранять фиксированный курс гривны какое-то время для обеспечения финансовой стабильности.
- Максимальное значение курса доллара может составлять: 51 гривну – в 2023 году и 54 гривны – в 2024. Однако эти показатели лишь прогноз. Из-за нестабильности в стране в результате войны все может коренным образом измениться в зависимости от событий.
- Цена топлива существенно выросла с начала полномасштабной войны. В октябрьском инфляционном отчете НБУ отметил, что топливо продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами – до 20%.