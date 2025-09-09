Сезонное удешевление продуктов питания в Украине традиционно связано с поступлением на рынок нового урожая. В этом году именно это явление стало причиной снижения цен, которое происходит уже второй месяц подряд.

Что происходит с ценами в Украине?

В августе потребительские цены в Украине снизились на 0,2%. Аналогичное снижение было зафиксировано и в июле, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.

В годовом измерении инфляция в Украине в августе замедлилась до 13,2% против 14,1% месяцем ранее. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем упали на 0,8%.

График изменения цен в Украине / фото Госстат

Наибольшее снижение показали овощи. Их стоимость снизилась на 12,7%.

Примечательно! Овощи занимают около 2,8% в расходах домохозяйств и в этом году сократили показатель инфляции на 0,4 %.

Также на 10,2% подешевели фрукты: при их доле в потребительской корзине в 2,6% это дало уменьшение инфляции еще на 0,3%,

Цены на другие продукты продемонстрировали рост, однако не превысили 2%, поэтому их влияние на общий уровень инфляции оказался незначительным.

