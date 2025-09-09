Падають другий місяць поспіль: що відбувається з цінами в Україні
- У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%, продовжуючи тенденцію з липня.
- Найбільше зниження цін показали овочі та фрукти, які подешевшали на 12,7% та 10,2% відповідно.
Сезонне здешевшання харчових продуктів в Україні традиційно пов'язане з надходженням на ринок нового врожаю. Цього року саме це явище стало причиною зниження цін, яке відбувається вже другий місяць поспіль.
Що відбувається з цінами в Україні?
У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%. Аналогічне зниження було зафіксовано і в липні, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.
У річному вимірі інфляція в Україні в серпні сповільнилася до 13,2% проти 14,1% місяцем раніше. Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в середньому впали на 0,8%.
Графік зміни цін в Україні / фото Держстат
Найбільше зниження показали овочі. Їх вартість знизилася на 12,7%.
Примітно! Овочі займають близько 2,8% у витратах домогосподарств і цього року скоротили показник інфляції на 0,4 %.
Також на 10,2% подешевшали фрукти: при їх частці в споживчому кошику у 2,6% це дало зменшення інфляції ще на 0,3%,
Ціни на інші продукти продемонстрували зростання, проте не перевищили 2%, тому їх вплив на загальний рівень інфляції виявився незначним.
Що варто знати про ціни в Україні?
Помідори на початку вересня в Україні подорожчали. Вітчизняні аграрії готові реалізовувати тепличні томати не дешевше ніж за 30–50 гривень за кілограм.
А от ціни на тепличні огірки в Україні впали на 16% через зростання обсягів збуту, викликаних гарними погодними умовами. Вони сягнули рівня 20 – 40 гривень за кілограм.
Вартість цукру на світових біржах також продемонструвала спад. В мережах українських супермаркетів ціна на цукор коливається від 29,90 до 37,30 гривні за кілограм.