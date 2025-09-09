Укр Рус
Економіка Новини економіки Падають другий місяць поспіль: що відбувається з цінами в Україні
9 вересня, 18:04
2

Падають другий місяць поспіль: що відбувається з цінами в Україні

Артур Дубровенко
Основні тези
  • У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%, продовжуючи тенденцію з липня.
  • Найбільше зниження цін показали овочі та фрукти, які подешевшали на 12,7% та 10,2% відповідно.

Сезонне здешевшання харчових продуктів в Україні традиційно пов'язане з надходженням на ринок нового врожаю. Цього року саме це явище стало причиною зниження цін, яке відбувається вже другий місяць поспіль.

Що відбувається з цінами в Україні?

У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%. Аналогічне зниження було зафіксовано і в липні, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

Дивіться також Як змінилися ціни на овочі та фрукти в Україні за тиждень 

У річному вимірі інфляція в Україні в серпні сповільнилася до 13,2% проти 14,1% місяцем раніше. Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в середньому впали на 0,8%.

Графік зміни цін в Україні / фото Держстат

Найбільше зниження показали овочі. Їх вартість знизилася на 12,7%. 

Примітно! Овочі займають близько 2,8% у витратах домогосподарств і цього року скоротили показник інфляції на 0,4 %.

Також на 10,2% подешевшали фрукти: при їх частці в споживчому кошику у 2,6% це дало зменшення інфляції ще на 0,3%,

Ціни на інші продукти продемонстрували зростання, проте не перевищили 2%, тому їх вплив на загальний рівень інфляції виявився незначним.

Що варто знати про ціни в Україні?

  • Помідори на початку вересня в Україні подорожчали. Вітчизняні аграрії готові реалізовувати тепличні томати не дешевше ніж за 30–50 гривень за кілограм.

  • А от ціни на тепличні огірки в Україні впали на 16% через зростання обсягів збуту, викликаних гарними погодними умовами. Вони сягнули рівня 20 – 40 гривень за кілограм.

  • Вартість цукру на світових біржах також продемонструвала спад. В мережах українських супермаркетів ціна на цукор коливається від 29,90 до 37,30 гривні за кілограм.