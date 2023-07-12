Инфляция стремительно замедляется: что будет с ценами
Источник:НБУ
Нацбанк сообщил, что в июне 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась. Это объясняют тем, что появилось большее предложение продовольствия и горючего. Кроме того, снизились мировые цены на товарных рынках и улучшились курсовые ожидания.
Темпы роста цен ниже, чем ожидалось
По данным Государственной службы статистики потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась с 15,3% до 12,8% в июне.
Читайте также Что-то подорожало, а что-то подешевело: как изменились цены на продукты за месяцОбратите внимание! В месячном измерении цены выросли на 0,8%. По сравнению с апрельскими прогнозами Нацбанка сейчас фактические темпы роста существенно ниже.
На это влияет замедление инфляции, которая в свою очередь обусловлена большим предложением продовольствия и горючего. На это повлияли еще и снижение мировых цен на товарных рынках и улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.
Как объясняют в Нацбанке, потенциал к снижению инфляции сохраняется и дальше. Впрочем, уже более умеренными темпами. Остаются на высоком уровне риски усиления проинфляционного давления, в частности из-за разрушения инфраструктуры и экологических терактов со стороны России на Каховской ГЭС.
На какие товары замедлился рост
- На обработанные продовольственные товары,
- На овощи и фрукты,
- Медленнее росли цены на хлеб и хлебопродукты,
- Более низкими темпами дорожали молочные продукты, а подсолнечное масло в годовом измерении подешевело,
- Упали темпы роста на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости, в том числе на рыбные изделия.
- Замедлились темпы роста цен и на непродовольственные товары – до 12,2% в годовом исчислении. Речь идет о мебели, бытовой технике, посуде, одежде и обуви, автомобилях, электронике и товарах личного ухода.
- Медленнее дорожали услуги кафе и ресторанов, медицинских заведений, салонов красоты и ветеринарных клиник.
- Крупы и мука медленнее росли на фоне низких экспортных цен и достаточных запасов зерновых.
- Кроме того, замедлилось подорожание сахара под влиянием уменьшения мировых цен и достаточного предложения на внутреннем рынке.