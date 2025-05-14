Тарифы на газ и свет: когда могут вырасти цены на коммуналку в 2025 году

Украина, вероятно, увеличит объемы импорта электроэнергии и газа в текущем году. Однако это никак не повлияет на тарифы для населения.

Подорожают ли в ближайшее время тарифы на газ и свет

Цены на коммунальные услуги в 2025 году останутся на действующем уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Народный депутат Владимир Крейденко заверил, что в ближайшее время правительство не планирует пересматривать тарифы на газ или электричество.

Есть фиксированная цена на ночной и дневной тарифы, поэтому люди будут получать электроэнергию по этим тарифам независимо от того, за какие средства Украина закупает ток в странах-партнерах,

– пояснил Крейденко.

Он отметил, что еще на этапе планирования бюджета были учтены все возможные риски. И к вопросу изменений по ценам правительство вернется только при чрезвычайных обстоятельствах.

Обратите внимание! Тогда уже будут регулировать или менять Бюджетный кодекс.