Автогаз стоит почти 60 гривен, дизель дорожает с каждым днем: что происходит на топливном рынке Украины

Цена на автогаз в Украине приближается к 60 гривнам за литр, а дизельное топливо продолжает дорожать на фоне высоких оптовых цен и логистических трудностей. Почему цены на различные виды топлива меняются неравномерно и что ожидать водителям в ближайшее время, читайте далее.

В конце октября в Украине ускорилось подорожание топлива. Больше всего за последнюю неделю выросли цены на автогаз и дизельное топливо, тогда как стоимость бензина А-95 практически не изменилась. На рынок давят высокие оптовые цены и логистические трудности. Почему автогаз приближается к 60 гривнам за литр и продолжится ли подорожание, разбирался 24 Канал.

Как изменились цены на топливо за последнюю неделю?

По данным мониторинга 24 Канала средних цен на АЗС, в период с 22 по 29 октября больше всего подорожал автогаз. Его средняя стоимость выросла с 52,77 до 56,81 гривны за литр.

Таким образом, за неделю водителям приходится платить на 4,04 гривны больше за каждый литр, что соответствует росту примерно на 7,7%.

Дизельное топливо также продемонстрировало заметное подорожание. Если 22 октября его средняя цена составляла 103,01 гривны за литр, то 29 октября она достигла 104,23 гривны. Разница составляет 1,22 гривны за литр, или около 1,2%.

А бензин А-95 за этот период практически не изменился в цене. Его средняя цена увеличилась с 89,93 до 89,98 гривны за литр, то есть всего на 5 копеек.

Таким образом, больше всего подорожание ощутили на себе водители автомобилей с ГБО. В то же время рост стоимости дизельного топлива также может ощутимо повлиять на расходы автомобилистов и бизнеса, зависящего от грузовых перевозок, а бензин А-95 пока демонстрирует значительно более сдержанную динамику.

Почему автогаз дорожает быстрее бензина

В отличие от бензина, украинский рынок сжиженного газа в значительной степени зависит от импортных поставок. Поэтому изменения цен в Европе и проблемы с доставкой быстро сказываются на стоимости ресурса для украинских покупателей.

В конце октября это влияние усилилось из-за роста внешних котировок и логистических ограничений, в частности осложнений в судоходстве по Дунаю. Соответственно, импортерам приходится закупать газ дороже, а дополнительные расходы постепенно перекладываются на оптовые цены.

Дополнительным фактором стало сокращение доступного предложения сжиженного газа на внутреннем рынке. Больше всего от этого зависят небольшие сети АЗС, которые имеют ограниченные запасы и чаще вынуждены закупать ресурс по текущим рыночным ценам. Из-за этого они быстрее реагируют на подорожание оптовых партий, тогда как большие операторы могут некоторое время сдерживать пересмотр цен благодаря ранее сформированным запасам.

Для АЗС это означает рост затрат на закупку ресурса, но розничные цены не меняются мгновенно:

сети еще могут продавать ранее закупленный газ;

а скорость пересмотра стоимости зависит от объемов запасов и конкуренции.

Однако если новые партии и в дальнейшем будут поступать по высоким ценам, операторам будет сложнее удерживать прежнюю стоимость на стелах.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также обращал внимание на влияние европейских цен и логистических проблем. В частности, меление Дуная затрудняет использование одного из каналов поставок.

Таким образом, нынешнее подорожание автогаза объясняется не одним аукционом, а сочетанием нескольких факторов: более дорогостоящим импортом, ограничениями в логистике и ростом стоимости закупок. Именно поэтому газ реагирует на рыночные изменения быстрее и заметнее, чем бензин А-95.

Почему дорожал дизель и что может сдержать цены

В конце октября рынок дизельного топлива оставался под давлением высоких оптовых цен и логистических ограничений. Из-за этого розничная стоимость топлива продолжала расти. По данным издания, с 20 по 27 октября средняя цена дизельного топлива увеличилась на 1,70 гривны за литр – до 103,93 гривны.

Для сравнения! Бензин А-95 за этот период подорожал всего на 24 копейки – до 90,09 гривны. Это свидетельствует о значительно более сильном ценовом давлении на рынке дизельного топлива.

В то же время в конце октября появились предпосылки для ослабления ценового давления. После открытия "зеленого коридора" для топливовозов импорт дизельного топлива активизировался. Среднесуточные поставки выросли до 23,6 тысячи тонн против 16,9 тысячи тонн за первые 22 дня месяца.

Увеличение предложения может поддержать конкуренцию между поставщиками и сдержать дальнейший рост оптовых цен.

Впрочем, это не означает, что дизельное топливо сразу подешевеет на АЗС. Розничные сети еще реализуют ранее закупленные партии, а изменения оптовой стоимости передаются конечному потребителю с задержкой.

Поэтому ключевым фактором ближайшего периода станет стабильность импорта и способность поставщиков обеспечивать рынок достаточными объемами топлива.

Почему бензин пока дорожает медленнее

На фоне подорожания дизельного топлива и автогаза бензин А-95 демонстрирует значительно более сдержанную динамику. По данным 24 Канала, с 21 по 28 октября его средняя цена выросла всего на 11 копеек – до 90,08 гривны за литр.

Обратите внимание! Для сравнения: дизельное топливо за этот период подорожало на 1,62 гривны, а автогаз – на 3,96 гривны.

Несмотря на это, сама по себе стабильность цен на стелах не свидетельствует об отсутствии давления со стороны оптового рынка. Для такого вывода необходимо учитывать закупочные цены, запасы операторов и условия поставок.

Чего ожидать от цен на топливо

Ближайшая динамика цен на топливо будет зависеть от ситуации с импортом и закупочной стоимостью ресурса. Наиболее напряженной остается ситуация на рынке автогаза:

европейский дефицит;

высокие цены и логистические ограничения создают предпосылки для дальнейшего подорожания.

При таком сценарии цена автогаза на отдельных АЗС может достичь 60 гривен.

В то же время на рынке дизельного топлива рост импорта уже создает предпосылки для стабилизации оптовых цен. Если поставки останутся стабильными, это может сдержать дальнейшее подорожание на АЗС.

Бензин А-95 пока демонстрирует наименьшую ценовую волатильность. Однако его дальнейшая стоимость также будет зависеть от внешних котировок, условий импорта и конкуренции между сетями.

Таким образом, единой тенденции для всего топливного рынка сейчас нет: автогаз остается под давлением дефицита, дизельное топливо получает возможность для стабилизации, а бензин пока сохраняет относительно умеренную ценовую динамику.