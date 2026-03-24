Укр Рус
Экономика Новости экономики Все через рішення НКРЕКП: ціни у промисловості підскочили майже на 20%
24 марта, 18:01
4

Из-за решения НКРЭКУ: цены в промышленности подскочили более чем на 20%

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В феврале 2026 года цены в промышленности Украины выросли на 22,3% по сравнению с январем, что стало следствием решения НКРЭКУ пересмотреть тарифы.
  • Этот административный пересмотр тарифов поднял стоимость поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 53,1%, но не прогнозируется устойчивая инфляционная тенденция.

Производители промышленной продукции в Украине в феврале 2026 года резко подняли цены. Однако такое стремительное повышение стоимости выглядит нетипичным, говорят эксперты.

Как выросли цены в промышленности?

Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Государственная служба статистики.

По данным статистики, цены в промышленности повысились:

  • в феврале – на 22,3% по сравнению с январем;
  • в январе – только на 3,5%.

Более того, по сравнению с февралем 2025 года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли вообще на целых 34,5%.

Главной причиной такого стремительного роста, как сообщают в Госстате, стало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 16 февраля 2026 года.

В службе отмечают, что этим решением Комиссия пересмотрела тарифы в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха до +53,1%, что и обусловило рост цен.

Однако в Госстате не прогнозируют большого роста цен в дальнейшем.

Учитывая регуляторный характер этого фактора, текущий ценовой всплеск не свидетельствует о формировании устойчивой инфляционной тенденции и не является основанием для чрезмерно пессимистических оценок относительно дальнейшей динамики, 
- отметили в службе.

Важно! Напоминаем, что по итогам 2025 года цены в промышленности Украины выросли на 8,2%.

Почему НКРЭКУ повысила тарифы для бизнеса?

Напомним, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса в 2026 году.

В Комиссии рост тарифов объяснили "исключительно сложной ситуацией", которая сложилась в энергосистеме в январе и феврале из-за российских атак.

Рынок формировался в военных условиях с существенным изменением структуры производства электрической энергии, дефицитом электроэнергии, который имел объективный, а не спекулятивный характер, 
– объяснил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Он отметил, что при большом дефиците энергии рост цен на электричество является объективным экономическим процессом, а не дисфункцией рынка.

Как рост цен на электроэнергию влияет на производство?

  • Из-за высоких цен на энергию в Украине начали закрываться предприятия. Крупнейший металлургический комбинат Украины, "ArcelorMittal Кривой Рог", объявил о закрытии еще одного своего подразделения. 

  • Компания сообщила, что прекращает работу Литейно-механического завода (ЛМЗ). В пресс-службе комбината объяснили, что главной причиной стал стремительный рост стоимости электроэнергии в условиях войны, что создает серьезный энергетический кризис для производства.

  • Высокие цены на электроэнергию привели к значительному удорожанию себестоимости продукции, из-за чего экономическая целесообразность производства стальных изделий существенно ухудшилась.

  • Этот завод станет уже вторым подразделением компании в Украине, который будет закрыт в 2026 году. В результате такого решения "ArcelorMittal Кривой Рог" потеряет более 2 400 рабочих мест.