Из-за решения НКРЭКУ: цены в промышленности подскочили более чем на 20%
- В феврале 2026 года цены в промышленности Украины выросли на 22,3% по сравнению с январем, что стало следствием решения НКРЭКУ пересмотреть тарифы.
- Этот административный пересмотр тарифов поднял стоимость поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 53,1%, но не прогнозируется устойчивая инфляционная тенденция.
Производители промышленной продукции в Украине в феврале 2026 года резко подняли цены. Однако такое стремительное повышение стоимости выглядит нетипичным, говорят эксперты.
Как выросли цены в промышленности?
Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Государственная служба статистики.
По данным статистики, цены в промышленности повысились:
- в феврале – на 22,3% по сравнению с январем;
- в январе – только на 3,5%.
Более того, по сравнению с февралем 2025 года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли вообще на целых 34,5%.
Главной причиной такого стремительного роста, как сообщают в Госстате, стало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 16 февраля 2026 года.
В службе отмечают, что этим решением Комиссия пересмотрела тарифы в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха до +53,1%, что и обусловило рост цен.
Однако в Госстате не прогнозируют большого роста цен в дальнейшем.
Учитывая регуляторный характер этого фактора, текущий ценовой всплеск не свидетельствует о формировании устойчивой инфляционной тенденции и не является основанием для чрезмерно пессимистических оценок относительно дальнейшей динамики,
- отметили в службе.
Важно! Напоминаем, что по итогам 2025 года цены в промышленности Украины выросли на 8,2%.
Почему НКРЭКУ повысила тарифы для бизнеса?
Напомним, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса в 2026 году.
В Комиссии рост тарифов объяснили "исключительно сложной ситуацией", которая сложилась в энергосистеме в январе и феврале из-за российских атак.
Рынок формировался в военных условиях с существенным изменением структуры производства электрической энергии, дефицитом электроэнергии, который имел объективный, а не спекулятивный характер,
– объяснил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.
Он отметил, что при большом дефиците энергии рост цен на электричество является объективным экономическим процессом, а не дисфункцией рынка.
Как рост цен на электроэнергию влияет на производство?
Из-за высоких цен на энергию в Украине начали закрываться предприятия. Крупнейший металлургический комбинат Украины, "ArcelorMittal Кривой Рог", объявил о закрытии еще одного своего подразделения.
Компания сообщила, что прекращает работу Литейно-механического завода (ЛМЗ). В пресс-службе комбината объяснили, что главной причиной стал стремительный рост стоимости электроэнергии в условиях войны, что создает серьезный энергетический кризис для производства.
Высокие цены на электроэнергию привели к значительному удорожанию себестоимости продукции, из-за чего экономическая целесообразность производства стальных изделий существенно ухудшилась.
Этот завод станет уже вторым подразделением компании в Украине, который будет закрыт в 2026 году. В результате такого решения "ArcelorMittal Кривой Рог" потеряет более 2 400 рабочих мест.