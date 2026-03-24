Как выросли цены в промышленности?

Об этом во вторник, 24 марта, сообщила Государственная служба статистики.

По данным статистики, цены в промышленности повысились:

в феврале – на 22,3% по сравнению с январем;

по сравнению с январем; в январе – только на 3,5%.

Более того, по сравнению с февралем 2025 года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли вообще на целых 34,5%.

Главной причиной такого стремительного роста, как сообщают в Госстате, стало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 16 февраля 2026 года.

В службе отмечают, что этим решением Комиссия пересмотрела тарифы в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха до +53,1%, что и обусловило рост цен.

Однако в Госстате не прогнозируют большого роста цен в дальнейшем.

Учитывая регуляторный характер этого фактора, текущий ценовой всплеск не свидетельствует о формировании устойчивой инфляционной тенденции и не является основанием для чрезмерно пессимистических оценок относительно дальнейшей динамики,

- отметили в службе.

Важно! Напоминаем, что по итогам 2025 года цены в промышленности Украины выросли на 8,2%.

Почему НКРЭКУ повысила тарифы для бизнеса?

Напомним, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса в 2026 году.

В Комиссии рост тарифов объяснили "исключительно сложной ситуацией", которая сложилась в энергосистеме в январе и феврале из-за российских атак.

Рынок формировался в военных условиях с существенным изменением структуры производства электрической энергии, дефицитом электроэнергии, который имел объективный, а не спекулятивный характер,

– объяснил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Он отметил, что при большом дефиците энергии рост цен на электричество является объективным экономическим процессом, а не дисфункцией рынка.

