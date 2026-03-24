Як зросли ціни у промисловості?
Про це у вівторок, 24 березня, повідомила Державна служба статистики.
За даними статистики, ціни в промисловості підвищилися:
- у лютому – на 22,3% порівняно з січнем;
- у січні – лише на 3,5%.
Ба більше, порівняно з лютим 2025 року ціни виробників промислової продукції в Україні зросли взагалі на цілих 34,5%.
Головною причиною такого стрімкого зростання, як повідомляють у Держстаті, стало рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 16 лютого 2026 року.
У службі зазначають, що цим рішенням Комісія переглянула тарифи у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря до +53,1%, що й зумовило ріст цін.
Однак у Держстаті не прогнозують великого росту цін у подальшому.
З огляду на регуляторний характер цього чинника, поточний ціновий сплеск не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції та не є підставою для надмірно песимістичних оцінок щодо подальшої динаміки,
— зауважили у службі.
Важливо! Нагадємо, що за підсумками 2025 року ціни у промисловості України зросли на 8,2%.
Чому НКРЕКП підвищила тарифи для бізнесу?
Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу у 2026 році.
У Комісії зростання тарифів пояснили "винятково складною ситуацією", яка склалася в енергосистемі у січні та лютому через російські атаки.
Ринок формувався в воєнних умовах з суттєвою зміною структури виробництва електричної енергії, дефіцитом електроенергії, який мав об'єктивний, а не спекулятивний характер,
– пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
Він наголосив, що за великого дефіциту енергії зростання цін на електрику є об'єктивним економічним процесом, а не дисфункцією ринку.
Як зростання цін на електроенергію впливає на виробництво?
Через високі ціни на енергію в Україні почали закриватися підприємства. Найбільший металургійний комбінат України, "ArcelorMittal Кривий Ріг", оголосив про закриття ще одного свого підрозділу.
Компанія повідомила, що припиняє роботу Ливарно-механічного заводу (ЛМЗ). У пресслужбі комбінату пояснили, що головною причиною стало стрімке зростання вартості електроенергії в умовах війни, що створює серйозну енергетичну кризу для виробництва.
Високі ціни на електроенергію призвели до значного подорожчання собівартості продукції, через що економічна доцільність виробництва сталевих виробів істотно погіршилася.
Цей завод стане вже другим підрозділом компанії в Україні, який буде закритий у 2026 році. У результаті такого рішення "ArcelorMittal Кривий Ріг" втратить понад 2 400 робочих місць.