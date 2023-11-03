Платежка в несколько тысяч: сколько украинцы будут платить за тепло

В этом году тарифы на тепло не меняли, поэтому украинцы будут платить почти такую же стоимость, что и в прошлом году в отопительный сезон. Однако существует несколько нюансов, которые могут влиять на сумму в платежках.

Сколько украинцы будут платить за тепло этой зимой

В комментарии 24 Каналу эксперт Олег Попенко рассказал, что средняя платежка за тепло для украинской семьи, проживающей в квартире 50 квадратных метров, составляет 2–2,5 тысячи гривен ежемесячно. В то же время, сумма в ней часто зависит от города, в котором проживают люди.

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В Украине есть регионы, где зимой как теплее, так и холоднее. Согласно этому платежи за ЖКУ для украинцев будут поступать с разными суммами.

Кстати, в каждом теплокоммунэнерго есть свои начисления в платежки. Например, в Харькове людям, несмотря на тепло, дополнительно начисляют еще обслуживание теплосети многоквартирного дома. Попенко добавляет, что это незаконная составляющая платежки.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Тарифы на тепло не менялись, но платежка может увеличиться. И все из-за таких дополнительных начислений, как в Харькове и т.д.

Будут ли повышать тарифы

Эксперт отмечает, что тарифы на тепло вряд ли будут повышать. В то же время за другие коммунальные услуги, возможно, придется платить больше.

Мы уже неоднократно получали от наших американских партнеров советы по увеличению тарифов,

– говорит господин Олег.

Партнеры призывают либерализировать тарифы, чтобы они соответствовали рыночным ценам. Следовательно, рыночная цена газа на сегодня составляет более 600 долларов за тысячу кубометров.

Какие сейчас тарифы в Украине

Тариф на электроэнергию

Если учесть такую цену для теплоснабжающих компаний, то это значит, что население будет платить за квартиру 50 квадратных метров не нынешнюю цену в 2–2,5 тысячи гривен, а

По состоянию на сегодняшний день в Украине тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Впрочем, с 1 ноября для малых небытовых потребителей цена за свет меняется.

Следовательно, клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить: за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час с НДС, а за II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час с НДС. Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят: за I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час с НДС, а за II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час с НДС. Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця": I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час с НДС, II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час с НДС.

Водоснабжение и водоотвод

В ноябре цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся.

Но напоминаем, что НКРЭКУ летом планировали повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако эти попытки не удались.

Тарифы на газ и тепло

Тариф на газ для бытовых потребителей 7,96 гривны за кубометр газа с НДС. Почти все население Украины пользуется услугами "Нафтогаза".

Изменений в стоимости газа не стоит ожидать, ведь Кабмин продолжил действие ВСО (возложение специальных обязанностей). Следовательно, до 15 апреля 2024 года цена за тысячу кубометров будет оставаться на уровне 7 420 гривен, а для производителей тепла, которые обеспечивают бюджетные учреждения, – на уровне 16 390 гривен.