Миллиарды долларов не доходят до украинского бюджета: где они "прячутся"

Несмотря на войну, в Украине до сих пор есть большой теневой сектор, который попытался увеличиваться с полномасштабного вторжения. Однако благодаря упорной борьбе с детенизацией в 2022 году государство получило больше налогов, чем в прошлом.

Военный 2022 год принес на 18% или на 87 миллиардов гривен больше, чем мирный 2021 год. Неуплаченные в бюджет миллиарды до сих пор прячутся на таможне, при производстве табака и горючего. Об этом 24 каналу рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Теневой сектор увеличился

С началом полномасштабной войны теневой сектор возрос, в особенности весной. Тогда президент определил проведение детенизации одной из важнейших задач пополнения государственной казны. В настоящее время этот процесс продолжается.

Собственно это мародерство уклоняться от налогообложения во время войны. Мы видели увеличение теневого сектора весной. Но вы посмотрите, какие у нас цифры исполнения доходной части бюджета. У нас фактически год к году у нас есть +18% поступлений за 10 месяцев. За эти деньги можно купить больше танков, чем у нас было до войны,

– рассказал Даниил Гетманцев

Где скрывается больше всего нелегальных схем

Налог на прибыль ясно и прогнозируемо сокращается. За 10 месяцев 2022 года государство получило около 83% поступлений от прошлого года по налогу на прибыль. А вот НДС увеличился на 46,7% больше 10 месяцев год к году. То есть почти вполовину при падении экономики на треть. Это подтверждает, что доход государства увеличился благодаря детенизации.

Если по водке мы видим уже наверное 5 месяц подряд повышение год до года отчислений на 20% и более, то по табаку мы также увеличение видим год до года, но не столь существенно,

– подчеркивает Даниил Гетманцев

Рынок табака

По исследованию Kantar, около 20 миллиардов или 22% табачного рынка Украины в тени. В эту статистику входило крупное теневое предприятие в Желтых Водах, с 2015 года насыщавшее украинский рынок нелегальным табаком. Его оборудование недавно было изъято.

Таможня

По словам Даниила Гетманцева, при растаможке может скрываться около 10-12 миллиардов гривен в месяц.

Нелегальное горючее

В Украине существует 12 нелегальных нефтеперерабатывающих заводов, которые не платят налоги и производят опасную продукцию. Также есть неоформленные автозаправочные станции, нелегально продающие бензин.

Я думаю, мы прекратим деятельность нелегальных НПЗ как можно быстрее или вынудим платить. 8 ноября проводили совещание с министром внутренних дел по рынку топлива и разработали план органов исполнительной власти по прекращению нелегального изготовления и торговли топливом, – сообщил нардеп

Как ни странно, но война предоставила уникальный шанс прекратить практику уклонения от налогообложения и значительно детенизировать рынок. Ибо степень общественной опасности по деянию по уклонению от налогообложения в войну значительно увеличилась. В настоящее время "обычное" уклонение от налогообложения превратилось в мародерство. Потому что практически все, что зарабатывает государство, отправляется на войну.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки была повреждена газодобывающая инфраструктура.