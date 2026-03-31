Частичная приватизация стратегических активов: правительство готовит новый механизм

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины прорабатывает возможность частичной продажи стратегических активов. Сейчас – на уровне концепции.

Что известно о планах правительства?

Речь идет о стратегических для государства активах, где контрольный пакет должен оставаться в государственной собственности, о чем сообщила заместитель министра Дарья Марчак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она пояснила, что сейчас формируется видение процедуры и возможных инструментов такой частичной приватизации. Таким образом Марчак в частности прокомментировала заявления представителей правительства о возможности выставления на приватизацию таких объектов, как государственные банки, компания "Укрнафта" или "Энергоатом".

Среди возможных механизмов:

аукцион;

IPO;

private placement.

Дарья Марчак добавила, что внутри правительства и с международными партнерами обсуждаются конкретные активы, для того, чтобы начать их подготовку. А ближайшая цель сейчас – это подготовить несколько компаний к возможности привлечения миноритарного акционера в 2026 году.

Речь идет не только о самой процедуре продажи, но и о прозрачности и понятности финансовых потоков внутри компаний – вопрос ПСО, аудиторской отчетности и прозрачного корпоративного управления.

Все это большой блок работы, который нужно провести внутри каждой компании, чтобы подготовить ее к возможному входу миноритарного акционера,

– пояснила Марчак.

Кроме того, обсуждаются также идеи об инвестиционных счетах и "народном IPO".

В то же время пока рано анонсировать что-то конкретное – договоренности и переговоры еще в работе.

Напомним! Кабмин утвердил Порядок формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации. Об этом сообщили в Минэкономики 21 марта. Ожидается, что механизм позволит ежегодно выводить на приватизацию сотни объектов.

