Частичная приватизация стратегических активов: правительство готовит новый механизм
- Правительство Украины рассматривает частичную приватизацию стратегических активов, сохраняя контрольный пакет в государственной собственности.
- Обсуждаются механизмы, такие как аукцион, IPO, и private placement, с целью подготовки компаний к привлечению миноритарных акционеров в 2026 году.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины прорабатывает возможность частичной продажи стратегических активов. Сейчас – на уровне концепции.
Что известно о планах правительства?
Речь идет о стратегических для государства активах, где контрольный пакет должен оставаться в государственной собственности, о чем сообщила заместитель министра Дарья Марчак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Она пояснила, что сейчас формируется видение процедуры и возможных инструментов такой частичной приватизации. Таким образом Марчак в частности прокомментировала заявления представителей правительства о возможности выставления на приватизацию таких объектов, как государственные банки, компания "Укрнафта" или "Энергоатом".
Среди возможных механизмов:
- аукцион;
- IPO;
- private placement.
Дарья Марчак добавила, что внутри правительства и с международными партнерами обсуждаются конкретные активы, для того, чтобы начать их подготовку. А ближайшая цель сейчас – это подготовить несколько компаний к возможности привлечения миноритарного акционера в 2026 году.
Речь идет не только о самой процедуре продажи, но и о прозрачности и понятности финансовых потоков внутри компаний – вопрос ПСО, аудиторской отчетности и прозрачного корпоративного управления.
Все это большой блок работы, который нужно провести внутри каждой компании, чтобы подготовить ее к возможному входу миноритарного акционера,
– пояснила Марчак.
Кроме того, обсуждаются также идеи об инвестиционных счетах и "народном IPO".
В то же время пока рано анонсировать что-то конкретное – договоренности и переговоры еще в работе.
Напомним! Кабмин утвердил Порядок формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации. Об этом сообщили в Минэкономики 21 марта. Ожидается, что механизм позволит ежегодно выводить на приватизацию сотни объектов.
Что еще следует знать украинцам о приватизации?
- В течение шести месяцев Фонд госимущества планирует выставить на продажу как минимум четыре крупных объекта. Некоторые из них уже пытались продать ранее. Речь идет об Одесском припортовом заводе, Николаевский глиноземный завод, ТРЦ Ocean Plaza, ООО "Демуринский ГОК".
- Кроме того, в Украине вступят в силу новые правила по приватизации жилья. Бесплатно приватизировать недвижимость смогут только четыре категории граждан.