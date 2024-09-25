Что такое частная пенсия в Украине и как она обеспечивается
Негосударственная пенсия - это один из методов сбережения на пенсию, известный как пенсия с определенными взносами. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить вам финансовую стабильность при выходе на пенсию.
Что такое частная пенсия
В отличие от традиционных пенсионных планов, негосударственная пенсия базируется на индивидуальном договоре между лицом и выбранным пенсионным провайдером или фондом, рассказали в Негосударственном пенсионном фонде "Покрова".
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Эта система позволяет гибко накапливать средства на пенсию, независимо от вашего трудового статуса.
Что такое частная пенсия
Частная пенсия, или персональная пенсия, отличается от государственной пенсии и пенсионных планов, которые могут предлагаться на работе. В отличие от плана, который устанавливает работодатель, негосударственная пенсия создается человеком лично, поэтому можно самостоятельно выбрать пенсионный фонд или провайдера.
Большинство негосударственных пенсий являются пенсиями с определенными взносами, то есть их стоимость после выхода на пенсию зависит от суммы взносов, которые лицо сделало, и от эффективности ваших инвестиций. Сбережения будут вложены в различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и наличные.
Как функционируют негосударственные пенсионные фонды
Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине реализуется через негосударственные пенсионные фонды. Вот основные этапы их работы:
Участие: Люди, которые хотят воспользоваться негосударственным пенсионным обеспечением, могут открыть личные пенсионные счета в лицензированных НПФ.
Взносы: Участники регулярно делают взносы на свои индивидуальные пенсионные счета. Обычно эти взносы составляют определенный процент от дохода и могут вычитаться из зарплаты или выплачиваться напрямую.
Инвестиции: Накопленные средства на пенсионных счетах инвестируются НПФ в различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации и другие разрешенные активы.
Накопление активов: Со временем взносы участников, вместе с доходами от инвестиций, накапливаются и увеличиваются на их счетах.
Выход на пенсию: Выход на пенсию: Когда участники достигают пенсионного возраста (в Украине это 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин), они могут выбрать несколько вариантов. Они могут получить единовременную выплату со своего счета или превратить его в пожизненный аннуитет для получения регулярных пенсионных выплат.
Пенсионные выплаты: Если участники выбирают аннуитет, НПФ или страховая компания будет осуществлять регулярные выплаты, основываясь на накопленных средствах и ставках аннуитета на момент выхода на пенсию.