Стоит ли откладывать на частную пенсию в Украине: риски и преимущества

В Украине действует солидарная пенсионная система, которая является обязательной для всех граждан. Существуют также дополнительные способы экономить на старость, в частности так называемая частная пенсия.

Какие преимущества и недостатки частной пенсии в Украине?

Добровольные пенсионные накопления в Украине возможны через негосударственные пенсионные фонды, однако пока они не пользуются широкой популярностью. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

В Украине частные пенсии регулирует закон о негосударственном пенсионном обеспечении. Он предусматривает, что такие накопления являются добровольными, однако не освобождают от обязательного государственного страхования.

Негосударственные пенсионные фонды инвестируют накопления своих клиентов в акции и облигации, благодаря чему зарабатывают на процентах. Поэтому в итоге можно ожидать увеличения своих выплат.

Эксперт Сергей Коробкин говорит, что принимать решение о частных накоплениях на пенсию нужно с учетом преимуществ и рисков. С одной стороны, государство создало механизмы контроля за частными пенсионными фондами и дает защиту вкладчикам. С другой стороны, экономическая нестабильность в стране может затруднять приумножение накоплений.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший работник Пенсионного фонда Украины Есть фонды с международным капиталом, которые давно работают. Есть определенные гарантии. Всего в Украине их около 60. Несколько закрылось в последние годы, но там предусмотрен механизм, по которому деньги переходят в другие фонды, то есть они не теряются. Эти накопления могут передаваться по наследству. Они дают определенный процент, по крайней мере так уверяют.

Как отмечает эксперт, несмотря на наличие гарантий от государства, риски для вкладчиков могут существовать в любой стране: негосударственные фонды и банки могут "сгореть", а государство – постигнуть стихийные бедствия или война.

Сергей Коробкин говорит, что в странах со стабильной ситуацией откладывать на пенсию через частные фонды легче. Когда экономика работает, можно надеяться на приумножение пенсионных накоплений. В Украине, где экономика несет значительные потери вследствие войны, инвестировать сложнее. Эксперт отмечает, что в имеющихся условиях делать долгосрочные прогнозы сложно.

Трудно прогнозировать, потому что мы не знаем, что завтра вообще со страной будет и с каждым из нас, не то что с пенсиями. Здесь не у каждого есть возможность что-то откладывать. Как советуют, не доверять государству, делать сбережения. Если есть возможность – во что-то вкладывать деньги, думать о собственной старости заранее. Раньше нас этому не учили, мы привыкли полагаться на государство,

– отмечает эксперт.

Справка: по состоянию на 22 апреля 2026 года в реестр негосударственных пенсионных фондов включены 54 учреждения.

Какие существуют виды негосударственных пенсионных фондов?

В Украине законодательством предусмотрены три вида негосударственных пенсионных фондов:

открытые, где участие могут принимать любые физические лица;

профессиональные;

корпоративные.

Частные пенсии выплачивают по достижении определенного возраста в течение жизни. Их размер зависит от суммы, которую человек успел накопить.

Заметим, что частная пенсия не зависит от стажа или размера прожиточного минимума, как государственная.

Планируют ли в Украине внедрять обязательную накопительную систему?