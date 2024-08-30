Изменений не ожидается: что будет с долларом на следующей неделе
30 августа 2024, 08:00Читати новину українською
Первая неделя сентября вряд ли принесет значительные изменения на валютном рынке. Курсовые колебания доллара, вероятно, будут происходить в пределах 41,1-41,4 гривен за доллар.
Колебания на валютном рынке
Допустимый диапазон изменений будет колебаться между 41-41,6 гривен за доллар на межбанке и 41,2-41,8 гривен за доллар на наличном рынке.
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Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет постепенно уменьшаться, что соответствует планам Нацбанка.
Важным также станет бдительность Нацбанка за событиями на рынке с целью сохранения и удержания баланса между спросом и предложением. Ожидается, что объемы валютных интервенций будут находиться в пределах 150-180 миллионов долларов, то есть они будут достаточно "стандартными" и на 15-20% ниже "пиковых" показателей (как, например, в июле когда время от времени объемы интервенций превышали 200 миллионов долларов).
Что будет с курсом на следующей неделе
На следующей неделе на валютном рынке ожидаются следующие показатели:
- Курсовые колебания: 41-41,6 гривны за доллар на межбанке и 41,2-41,8 гривны за доллар на наличном рынке.
- Текущие ежедневные колебания: до 0,2-0,3 гривны на межбанке, до 0,3-0,5 гривны в коммерческих банках, до 0,5 гривны в обменных пунктах.
- Разница между курсами покупки и продажи: до 0,05 гривны за один доллар на межбанке и до 0,5-0,6 гривны в коммерческих банках.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 гривны.
- В течение недели ожидаются курсовые отклонения до 2% от начального курса.