Что будет с курсом доллара США в ближайшие месяцы

Сейчас курс доллара США стабилизировался на уровне около 41,5 гривны. На ближайшие месяцы НБУ, вероятно, не будет спешить с девальвацией гривны.

Спрос на доллар США растет

На прошлой неделе НБУ вынужден был удовлетворить повышенный спрос на валюту, в частности его интервенции выросли на треть, достигнув 846 миллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на обзор инвесткомпании ICU.

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Аналитики предполагают, что рост спроса на валюту в конце месяца и квартала может быть связан с активизацией покупки валюты предприятиями для выплаты дивидендов и/или процентов по иностранным кредитам.

Увеличение интервенций НБУ позволило укрепить официальный курс гривны на 0,1%, достигнув отметки 41,49 гривны за доллар.

Как меняется курс

В то же время наличная стоимость доллара США в системно важных банках осталась стабильной, колеблясь между 41,2 и 41,8 гривны за доллар по итогам недели.

Действия НБУ показывают, что регулятор стремится сохранять официальный курс неподалеку от 41,5 гривны за доллар даже несмотря на то, что происходило резкое и значительное увеличение покупки валюты на межбанковском рынке,

– говорят в ICU.

Согласно прогнозам аналитиков, НБУ может и в дальнейшем откладывать постепенное ослабление гривны, поддерживая стабильность курса на длительный период.