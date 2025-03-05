Чехия прекратила получать нефть по нефтепроводу "Дружба": что в дальнейшем будет делать Прага

Чехия прекратила получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". Однако страна готова к подобным ситуациям.

Так государственные резервы помогут компенсировать дефицит нефтепродуктов и нефти, передает 24 Канал со ссылкой на оператора чешских нефтепроводов компанию MERO ČR.

Компания MERO ČR имеет информацию о приостановлении поставок нефти в Чехию через нефтепровод "Дружба". Мы находимся на связи со всеми нашими партнерами, прежде всего с компанией Orlen Unipetrol и Администрацией государственных материальных резервов, и оперативно решаем ситуацию,

– говорится в сообщении.

В частности, по состоянию на сейчас существенных ограничений в поставках нефти на чешские нефтеперерабатывающие заводы не наблюдается. MERO ČR заявила, что готова к подобным ситуациям.

Кроме того, благодаря государственным материальным резервам возможно компенсировать краткосрочный дефицит нефти и нефтепродуктов. Это возможно сроком до 90 дней.

Также MERO ČR уже полностью технически подготовлена к запуску проекта TAL-PLUS. Благодаря ему пропускная способность нефтепровода TAL была увеличена настолько, что он способен полностью покрыть потребности обоих нефтеперерабатывающих заводов на территории Чешской Республики,

– сообщили на сайте MERO ČR.

Более того, 4 марта успешно завершены последние испытания под нагрузкой. Поэтому MERO ČR готова справиться с новой ситуацией без значительных проблем.

Важное замечание! В случае чрезвычайной ситуации нефтепроводы TAL и IKL уже сейчас могут быть использованы как полноценная альтернатива нефтепроводу "Дружба".