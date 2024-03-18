Запрет импорта российского зерна в ЕС: что Чехия хочет предложить Еврокомиссии
Источник:CT24
На следующем заседании министров сельского хозяйства ЕС, Чехия намерена озвучить предложение в Брюсселе. Страна стремится к включению импорта зерна из России и Беларуси в санкционный список.
Что Чехия предложит Еврокомиссии
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. По его словам, речь идет о зерновых и масличных культурах из России и Беларуси.
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Он убежден, что отказ от импорта не приведет к существенному подорожанию продуктов. Министр объяснил, что Чехия собирает 8 миллионов тонн зерновых в год, тогда как потребность страны составляет около 5 миллионов тонн.
Российскому зерну и белорусским товарам просто нечего делать в Европе. Я не вижу ни одной причины, почему российское зерно должно быть в Европе. Нет никакой причины поддерживать агрессора,
– подчеркнул Выборный.
Чего хочет Еврокомиссия
Суть в том, что на этой неделе Еврокомиссия намерена представить свои предложения относительно ограничений на количество импортируемого зерна из России и Беларуси, но общего эмбарго не предвидится.Заметьте! По данным Евростата, экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50%: до 1,5 миллиона тонн в период с 2022 по 2023 год.
В то же время сообщается, что полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен, а также негативного влияния на более бедные страны мира. Поэтому, вполне вероятно, что транзит российской и белорусской агропродукции, по-прежнему, будет разрешен.
Что известно о российском экспорте в ЕС
Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии 24 Каналу рассказал, что 11 марта Европарламент поддержал решение о введении санкций на российское зерно. Эксперт добавил, что если бы не украинские журналисты-расследователи, то о российском экспорте в Европу никто не знал бы.
Поэтому, среди крупнейших импортеров российского зерна есть:
- Испания – 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона,
- Италия – 36%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн,
- Бельгия – 9%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн,
- Греция – увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн,
- Латвия также входит в число лидеров по закупке российского зерна, хотя отгрузки в эту страну упали до 105 тысяч тонн с 410 тысяч тонн годом ранее.