Запрет импорта российского зерна в ЕС: что Чехия хочет предложить Еврокомиссии

На следующем заседании министров сельского хозяйства ЕС, Чехия намерена озвучить предложение в Брюсселе. Страна стремится к включению импорта зерна из России и Беларуси в санкционный список.

Что Чехия предложит Еврокомиссии

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. По его словам, речь идет о зерновых и масличных культурах из России и Беларуси.

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Он убежден, что отказ от импорта не приведет к существенному подорожанию продуктов. Министр объяснил, что Чехия собирает 8 миллионов тонн зерновых в год, тогда как потребность страны составляет около 5 миллионов тонн.

Российскому зерну и белорусским товарам просто нечего делать в Европе. Я не вижу ни одной причины, почему российское зерно должно быть в Европе. Нет никакой причины поддерживать агрессора,

– подчеркнул Выборный.

Чего хочет Еврокомиссия

Суть в том, что на этой неделе Еврокомиссия намерена представить свои предложения относительно ограничений на количество импортируемого зерна из России и Беларуси, но общего эмбарго не предвидится.

По данным Евростата, экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50%: до 1,5 миллиона тонн в период с 2022 по 2023 год.

В то же время сообщается, что полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен, а также негативного влияния на более бедные страны мира. Поэтому, вполне вероятно, что транзит российской и белорусской агропродукции, по-прежнему, будет разрешен.

Что известно о российском экспорте в ЕС

Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии 24 Каналу рассказал, что 11 марта Европарламент поддержал решение о введении санкций на российское зерно. Эксперт добавил, что если бы не украинские журналисты-расследователи, то о российском экспорте в Европу никто не знал бы.

Поэтому, среди крупнейших импортеров российского зерна есть: