"Национальный кэшбек": какие риски скрывает новая карта для украинцев
Стало известно, какие согласия дают украинцы открывая карту "Национальный кэшбек". Что это значит и чем грозит, читайте дальше.
Чем грозит открытие карты "Национального кэшбэка"
Открывая карту “Национальный кэшбек”, украинцы соглашаются на раскрытие банковской тайны относительно всех текущих счетов, а также на анализ своих платежных операций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на “Слово и дело”.
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А именно подписывая договор на открытие карты “Национальный кэшбек”, клиент дает персональное согласие на:
- анализ платежных операций по счетам, открытыми в банке;
- раскрытие информации, что является банковской тайной, относительно платежных операций по всем действующим текущим счетам.
Обратите внимание! Счет нельзя использовать для операций, связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью. В случае изменения полномочий лица, которое имеет право распоряжаться счетом, клиент обязан немедленно сообщить об этом банк письменно.
В Министерстве экономики не считают нарушением банковской тайны требование предоставления доступа к транзакциям для начисления кэшбека.
Здесь нет раскрытия банковской тайны. То есть человек соглашается с тем, что он передает эту информацию для начисления кэшбэка. Нет никаких оснований считать, что эта информация будет использована для каких-то других нужд, чем начисление кэшбека,
– сказала заместитель министра экономики Надежда Бегун.
Она добавила, что государство не имеет целью заставить потребителей делиться любой информацией через эту программу. Это было бы слишком сложно, учитывая то, что у государства есть другие далеко идущие планы.