Удар России по Чернобылю: где будут искать 500 миллионов евро на ремонт саркофага

Последствия вражеских атак создают новые глобальные риски, выходящие далеко за пределы нашей страны. Международное сообщество вынуждено срочно реагировать, чтобы не допустить повторения самой страшной экологической катастрофы прошлого века.

Сколько денег потребуется и к каким последствиям приведет затягивание с ремонтом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о нехватке 500 миллионов евро для аварийного ремонта защитного купола над чернобыльским реактором. Огромная стальная конструкция получила повреждения в результате удара российского дрона в феврале 2025 года, о чем пишет POLITICO. Теперь международные партнеры должны оперативно найти финансирование, чтобы избежать утечки радиации.

Хотя непосредственной опасности пока нет, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркивает, что повреждения необходимо устранить до 2030 года. Если этого не сделать, влага вызовет коррозию инфраструктуры под аркой, что значительно усложнит и удорожит управление радиоактивными материалами.

Это не украинская проблема. Все должны заботиться о ядерной безопасности во всем мире,

– отметила Рено-Бассо.

Она добавила, что эти расходы не следует рассматривать как конкуренцию за средства на восстановление энергетики Украины, ведь это инвестиции в глобальную безопасность.

Кто заплатит за последствия российского террора

Несмотря на то, что именно Россия нанесла удар по объекту, ЕБРР не ожидает от Москвы добровольных взносов на ремонт. Однако в будущем эти расходы могут быть компенсированы за счет военных репараций от страны-агрессора.

На данный момент страны G7 уже пообещали выделить 260 миллионов евро, что покрывает более половины необходимой суммы. Чтобы собрать остальную часть, 9 ноября в Париже состоится специальная конференция под сопредседательством Франции, Украины и ЕБРР. Банк планирует привлечь необходимые средства, чтобы начать основные восстановительные работы в 2028 году, которые продлятся около двух лет.

Обратите внимание! Новый безопасный конфайнмент – это гигантская стальная арка, возведенная над остатками четвертого энергоблока, взорвавшегося в 1986 году. В ходе предыдущей международной кампании по сбору средств на его строительство приняли участие около 46 стран. Теперь ЕБРР надеется вновь объединить усилия не только европейских государств, но и стран Персидского залива и других партнеров, чтобы доказать способность мира совместно противостоять ядерным угрозам.

Недавно мы писали, что страны "Большой семерки" (G7) экстренно мобилизуют 260 миллионов евро на финансирование срочного ремонта "Нового безопасного конфайнмента" на Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение было принято после того, как российский беспилотник серьезно повредил защитное сооружение.