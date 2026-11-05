Удар Росії по Чорнобилю: де шукатимуть 500 мільйонів євро на ремонт саркофага

Скільки грошей потрібно та які наслідки матиме зволікання з ремонтом

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про нестачу 500 мільйонів євро для аварійного ремонту захисного купола над Чорнобильським реактором. Величезна сталева конструкція зазнала пошкоджень внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року, про що пише POLITICO. Тепер міжнародні партнери мають оперативно знайти фінансування, щоб уникнути витоку радіації.

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Хоча безпосередньої небезпеки наразі немає, президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголошує, що пошкодження необхідно усунути до 2030 року. Якщо цього не зробити, волога спровокує корозію інфраструктури під аркою, що зробить управління радіоактивними матеріалами значно складнішим і дорожчим.

Це не українська проблема. Усі повинні турбуватися про ядерну безпеку в усьому світі– зазначила Рено-Бассо.

Вона додала, що ці витрати не варто розглядати як конкуренцію за кошти на відновлення енергетики України, адже це інвестиція у глобальну безпеку.

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Хто заплатить за наслідки російського терору

Попри те, що саме Росія завдала удару по об'єкту, ЄБРР не очікує від Москви добровільних внесків на ремонт. Проте в майбутньому ці витрати можуть бути компенсовані за рахунок воєнних репарацій від країни-агресорки.

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Наразі країни G7 вже пообіцяли виділити 260 мільйонів євро, що покриває понад половину необхідної суми. Щоб зібрати решту, 9 листопада у Парижі відбудеться спеціальна конференція під співголовуванням Франції, України та ЄБРР. Банк планує залучити необхідні кошти, щоб розпочати основні відновлювальні роботи у 2028 році, які триватимуть близько двох років.

Зверніть увагу! Новий безпечний конфайнмент – це гігантська сталева арка, зведена над залишками четвертого енергоблока, який вибухнув у 1986 році. Під час попередньої міжнародної кампанії зі збору коштів на її будівництво долучилися близько 46 країн. Тепер ЄБРР сподівається знову об'єднати зусилля не лише європейських держав, але й країн Перської затоки та інших партнерів, щоб довести здатність світу спільно протистояти ядерним загрозам.

Нещодавно ми писали, що країни "Великої сімки" (G7) екстрено мобілізують 260 мільйонів євро на фінансування термінового ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Відповідне рішення ухвалили після того, як російський безпілотник серйозно пошкодив захисну споруду.