Некоторым пенсионерам доплатят более 2 500 гривен: что нужно сделать
В июле 2026 года часть украинских пенсионеров сможет получить дополнительную выплату в размере более 2 500 гривен. Речь идет о специальной доплате для отдельной категории граждан.
Кто получит доплату к пенсии
Такая возможность есть у людей, проживавших на территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пишет ПФУ.
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Право на такую надбавку определено законом №4695-IX "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В этом году ее размер составляет 2 595 гривен, поскольку он привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.
Получить ежемесячную надбавку могут неработающие пенсионеры, проживавшие в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения:
- по состоянию на 26 апреля 1986 года, либо
- проживали там в период до 1 января 1993 года.
Кому могут отказать
Право на выплату имеют не все пенсионеры, которые сейчас проживают в загрязненных районах. Доплату не назначат:
- гражданам, которые после аварии выехали из зоны гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулись туда жить;
- тем, кто впервые переехал в эту местность уже после 26 апреля 1986 года;
- Работающим пенсионерам.
В то же время смена места жительства в пределах той же радиационно загрязненной зоны не лишает права на получение надбавки.
Также стоит знать, что в 2026 году заработал новый механизм подтверждения права на доплату. Теперь пенсионеры могут доказать факт проживания на загрязненной территории даже в том случае, если соответствующей информации нет в государственных реестрах.
Это касается случаев, когда необходимые сведения отсутствуют:
- в паспорте гражданина;
- в Едином государственном демографическом реестре;
- в базе данных Государственной миграционной службы.
В такой ситуации необходимо обратиться в специальную комиссию, которая работает при областной военной администрации. Сейчас в Украине функционируют восемь таких комиссий. Подать документы нужно до 30 сентября 2026 года.
Кстати, помимо гарантированного минимального размера пенсии после 65 лет, в Украине действуют и ежемесячные возрастные доплаты. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.
Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.