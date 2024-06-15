Без индексации: кому не стоит ждать увеличения пенсии
Для части украинцев индексация не проводится. Именно поэтому во время весенней индексации пенсий не все украинцы получили увеличение выплат.
Чьи выплаты останутся без изменений несмотря на индексацию
В первую очередь такое "замораживание выплат" касается граждан, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, ведь их пенсии начислены с учетом недавних экономических изменений.
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Также это касается тех, кто получает минимальную пенсию. Дело в том, что государство постепенно повышает их доплаты до пенсионного минимума. Также выплаты не растут у лиц с высокими выплатами. В то же время такие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку по достижении 70 лет.Важно! Выплата начисляется автоматически в месяц достижения этого возраста. Ее размер постепенно увеличивается и варьируется от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.
Какая еще надбавка доступна пенсионерам
Для пенсионеров с ухудшенным состоянием здоровья доступна специальная надбавка, если пенсионер живет самостоятельно и нуждается в уходе со стороны посторонних лиц. При этом, лицо должно быть старше 80 лет и получать пенсионные выплаты по возрасту.Важно! Чтобы получить такую надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Также пенсионер обязан предоставить документы, которые удостоверяют ухудшенное состояние здоровья.
Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это – 944 гривны.