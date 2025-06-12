Пенсионерам необходимо вернуть уже выплаченную пенсию

Некоторым пенсионерам в Украине придется вернуть часть уже полученной пенсии. Сделать это лучше добровольно, иначе из пенсии ежемесячно будут отчислять средства.

Кто должен возвращать полученную пенсию

Украинские пенсионеры, которые получили чрезмерные пенсионные выплаты, обязаны вернуть лишнюю часть средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если пенсионер вовремя не сообщил Пенсионному фонду об изменении обстоятельств, которые влияют на размер его пенсионных выплат, ему могут начислить чрезмерную пенсию.

К таким обстоятельствам относятся:

устройство на работу или открытие предпринимательской деятельности (ФЛП);

увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности;

трудоустройство пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, которая дает право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);

изменение места жительства;

изменение статуса (лишение статуса ветерана войны определенной категории и т.п.);

изменение обстоятельств, которые являются основанием для назначения особого вида пенсии (например, при условии трудоустройства пенсионера, который получает надбавку на содержание ребенка до 18 лет.

Важно! Переплату пенсии могут повлечь и другие обстоятельства. Например, работодатель может подать недостоверные сведения о размере заработной платы или продолжительность стажа человека.

Как пенсионеру вернуть чрезмерные выплаты

Об изменениях обстоятельств, которые влияют на размер пенсии, необходимо сообщить Пенсионный фон лично, обратившись в ближайший сервисный центр, или дистанционно – через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Если пенсия все же была выплачена чрезмерно, лишние деньги пенсионер может вернуть:

добровольно, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства;

принудительно по решению суда.

Стоит знать! Если пенсионные выплаты будут возвращать принудительно, то с них каждый месяц будут списывать средства, пока не будет погашена задолженность перед Пенсионным фондом. Однако сумма списания не может превышать 20% пенсии.