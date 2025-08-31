Суммы алиментов в 2025 году составляют 1 281,5 гривны для детей до 6 лет и 1 598 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Когда ребенок проживает с одним из родителей, другой обязан участвовать в его содержании и платить алименты. Уклонение от этой обязанности влечет за собой административную или даже уголовную ответственность.