Бензоколонка без горючего и стремительно падающий рубль: как Россия загнала себя в экономическую ловушку

Российская экономика продолжает свою неустанную стагнацию, несмотря на все попытки главы центробанка и специалистов минфина хоть как-то удержать процессы под контролем. Провалы российской валюты до 100 ничтожных бумажек за 1 доллар усилиями Набиуллиной удалось приостановить буквально на несколько недель. Однако сколько ни прикладывай подорожник к мертвому телу, признаков жизни оно не подаст.

Как бы ни пытался кремлевский режим делать хорошую мину при плохой игре, внедрять дополнительные меры для того, чтобы население государства-террориста не испытывало на себе последствий войны с Украиной, сделать это эффективно никак не удается. Несмотря на то, что простые смертные способны стерпеть любую нищету и не выражать никакого возмущения, несмотря на отсутствие дефицита "пушечного мяса" на фронте, Москва так или иначе оказалась на краю пропасти.

Ведь финансирование активных боевых действий обходится России в гораздо большие суммы, чем она может себе позволить. Более того, из-за войны буквально рассыпаются все отрасли, которые тянули экономику страны-бензоколонки. При этом некоторые приобщенные к кормушке чиновники не прекратили разворовывать миллиарды. Напротив, все коррупционные схемы усилились в десятки раз, как будто так называемые элиты пытаются надышаться перед смертью. О том, как при всей кажущейся устойчивости российская экономика не "вытягивает" войну, а экстренные полумеры не приводят к желаемому результату, читайте в материале 24 Канала.

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Россия пожирает сама себя

Отключение российских банков от SWIFT, отказ ЕС от приобретения энергоносителей, установление пусть и плохо работающего, но прайс-кепа, – все это так или иначе приводит к тому, что государство-террорист банкротится на глазах. Хотя многие эксперты еще до полномасштабного вторжения и после его начала высказывали свои мысли о возможности быстрого коллапса России, этого не произошло.

Однако экономические последствия перевода Путиным войны из замороженной фазы в активную так или иначе имели для Москвы эффект ряда растянутых во времени ядерных взрывов, поскольку с каждым месяцем ситуация для рашистов только ухудшается.

Стоимость восстановления военной техники становится все дороже, поскольку Кремлю приходится расконсервировать все более старые образцы, требующие значительной модернизации и более серьезных финансовых вложений.

Растут и расходы на содержание войска, постоянно несущего потери. Возрастают общие суммы выплат за ранения либо компенсации родственникам погибших оккупантов. Весь захватнический контингент требует регулярных завозов горюче-смазочных материалов и боеприпасов в бешеном количестве.

Все эти вещи России надо производить и финансировать. Не стоит и забывать о систематическом уничтожении складов и нефтебаз, питающих фронт оккупантов.



Нефтебазы на оккупированных территориях – приоритетная цель ВСУ / фото росСМИ

Кроме того, Путин и его клика до сих пор пытаются делать вид, что так называемая СВО – это не война и что все идет по плану, а соответственно "страна развивается, ВВП растет, а мир загибается без дешевой российской нефти".

Все эти попытки казаться, но не быть, требуют от российского режима сжигания просто безумных средств. Чтобы поддерживать курс на уровне психологической отметки в 100 рублей за доллар, центробанку и минфину приходится увеличивать продажу и без того дефицитных "зеленых". В какой-то мере пополнять запасы долларов рашисты не могут: принуждение экспортеров сдавать валюту не работает, а выйти на межбанк и закупиться мешают ограничения США.

Обещания решить проблему путем договоренностей с компаниями-экспортерами оказались сплошным фейком с непродолжительными последствиями: рубль сначала несущественно укрепился, но потом начал стремительно откатываться назад.Вводить же государственное регулирование и принудительное изъятие валютной выручки ни Набиуллина, ни Силуанов или Мишустин банально не способны, поскольку из-за созданных самой же Россией теневых схем для обхода санкций никто не может посчитать, какая из компаний и сколько на самом деле заработала.

То есть фактически в стране-бензоколонке потеряли едва ли не единственный возможный рычаг, с помощью которого можно было бы хоть как-то поддерживать курс на нужном для воображаемого комфорта Путина уровне. Это фиаско, поскольку при таких условиях рубль будет постепенно обваливаться, Соловьев будет устраивать истерики с требованиями повесить Набиуллину, а Скабеевой останется разве что рассказывать о том, как от доллара по 150 загибаются "проклятые капиталисты".

Страна-бензоколонка осталась без горючего

Повышение инфляции, падение покупательной способности и рост закредитованности россиян – это далеко не все сюрпризы, которые скрывает для рашистов падающий рубль. Дело в том, что при таком курсе нефтяные компании оказались в интереснейшей ситуации, когда им просто невыгодно продавать свою продукцию внутри страны.

Стоимость бензина и дизеля в России за последние несколько месяцев существенно выросла, а АЗС начали работать в убыток. Так, литр топлива марок А-92 и А-95 обходится владельцам заправок в среднем в -3 рубля. Дизельным топливом в розницу торгуют на уровне -2 рубля за литр.

Понятно, что в таких условиях сети заправочных станций не только сократили покупку товара на оптовых базах, но и урезали продажу конечным потребителям. Во многих регионах России горючего вообще нет.



На многих АЗС в России вообще нет горючего / Фото росСМИ

Поэтому те, кто еще год назад смеялся над украинцами, страдающими от дефицита в результате обстрелов НПЗ, оказались в аналогичной ситуации без каких-либо прилетов и даже возможности заместить бензин поставками из-за границы.

Однако и проблемы обычных водителей – это еще цветочки. Серьезные проблемы испытывают аграрии, которым нечем заправлять технику в сезон сбора урожая. А это значит, что помимо финансового и топливного кризиса Россию может ожидать еще и продовольственный.

Более того, если фермеры страны-террориста не соберут все, что выращивали, Путин может оказаться в крайне пикантной ситуации, ведь именно он спровоцировал войной проблемы с зерновыми в Азии и Африке, а также пообещал местным лидерам обеспечить их всем необходимым. Не забыв при этом сорвать зерновую сделку и начать обстреливать украинские порты для предотвращения экспорта нашей аграрной продукции.



Целенаправленное уничтожение россиянами украинских терминалов и зернохранилищ потенциально лишь усугубляет мировой продовольственный кризис / Фото Минагрополитики Украины

Что произойдет, если российские компании из-за отсутствия горючего не смогут собрать урожай в полном объеме? Можно осторожно предположить, что Кремль начнет реквизировать зерновые для отправки всего этого в, например, ЮАР. Ведь только благодаря дружбе с африканцами Путин может делать вид, что не мировой изгой.

Так что даже если экспорт зерновых будет означать голод в России, бункерный фюрер наверняка будет отправлять все своим друзьям только ради возможности делать подобные фотографии.



Место Путина в мире / Иллюстрация с X (твиттера) Ateo Breaking

Рашистские СМИ наперегонки сообщают, что фермеры с юга обанкротившегося государства-бензоколонки уже готовятся к бунтам и собираются перекрывать федеральные трассы, лишь бы их требования об обеспечении дизелем были услышаны..

Однако, как показывает практика, даже не каждый поход на Москву завершается успехом. К тому же, "суровые" аграрии точно не будут записывать видео типа "Патрушев (министр сельского хозяйства), Мишустин, где топливоприпасы?", не будут объявлять революции и не будут захватывать целые города. Да и если понадобится, кадыровцы на подавление таких протестов действительно приедут, а не будут стоять в пробках до тех пор, пока проблема сама не исчезнет.

Впрочем, от какой-либо реакции аграриев на дефицит горючего на рынке больше не станет. Разве что в правительстве наконец-то признают, что бензоколонка осталась без горючего, и введут запрет или ограничение на экспорт. Но тогда нефтеперерабатывающим заводам станет совсем невыгодно производить продукцию для продажи на внутреннем рынке. Им придется либо работать в убыток, либо снижать производство. Опять-таки, привет, дефицит!

Поесть можно будет разве что в плену

Конечно, падение рубля, рост цен на горючее, а также другие кризисные факторы влекут очередное увеличение цен на все виды товаров. По большому счету, этот процесс можно наблюдать буквально с первых дней полномасштабного вторжения, а остановиться он может только в двух условиях: оздоровление экономики или ее полный крах.

Первое во время тотальной войны, санкций и постоянных попыток обелить черное слишком маловероятно. Зато падение рубля и взлет ценников в космос – процессы, как говорится, нелимитированные. Доллар может стоить хоть 100 рублей, хоть тысячу: если первопричина провалов курса не устранена, а экономическая ситуация постоянно ухудшается, этот процесс просто никогда не остановится.

То же касается и цен на что угодно. И хотя с тем подходом, который избрало рашистское руководство, оползни происходят постепенно, пока Кремль продолжает войну, жизнь в России будет ухудшаться без остановки.

Это означает только одно: без кардинальных изменений уже через год-два россияна ожидают введения продуктовых талонов, вместо пенсий государство будет выдавать гундяевские благословения, а стабильно есть рашисты смогут только после отправки в Украину, но с одним нюансом – только после попадания в плен. Просто потому, что Москва пошла против Украины войной, которую не способна выиграть, и не может отступить, несмотря на очевидную невозможность финансировать боевые действия годами.