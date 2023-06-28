На самом деле защищать российские интересы кадыровцы совсем не торопились. В столкновении с вагнеровцами они, вероятнее всего, все равно проиграли бы. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев.

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Кадыровцы были с "голыми руками"

После того как Евгений Пригожин объявил о проведении военного мятежа, Рамзану Кадырову поступило задание. Отреагировал он на него только через 16 часов и рассказал, что уже вроде бы отправил 3 тысячи своих бойцов из Украины в Ростов.

Это неправда. Мы подсчитали, что в этой колонне БТРов не могло ехать более 1200 человек. Они не доехали, потому что застряли в пробке, но они и не очень спешили,

– заметил Абубакар Янгулбаев.

Между кадыровцами и вагнеровцами не было боеприкосновений. Однако даже если бы они где-то встретились, то кадыровцы сомнительно смогли бы быть эффективными. Ведь к тому моменту ППК "Вагнера" уже захватили Ростов-на-Дону, заняли все оборонительные позиции.

Более того, вагнеровцы заминировали въезды рядом со шлагбаумами и располагали танками.

"У кадыровцев были БТРы, и те – для транспортировки людей без оружия. Непонятно было, что Кадыров хотел противопоставлять "Вагнеру", – подчеркнул правозащитник.

К слову, командир "Ахмата" Апти Алаудинов рассказал, что уже к обеду кадыровцы заезжали в Ростов. Хотя на деле в такое время они только уезжали. Они прибыли туда уже, когда вагнеровцев сняли с позиций. А кадыровцы только на окраинах города сняли новые ток и вернулись назад.

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Кадыров может предать кого-либо

В СМИ публиковали информацию между Кадыровым и Пригожиным состоялся разговор. Мол, это глава "Вагнера" уговорил кадыровцев не торопиться. Однако, учитывая их недавний публичный конфликт, такая версия фактически невозможна.

Для Рамзана Кадырова, впрочем, не есть в новинке проявлять расположение к кому-то, а затем восставать против этого же человека. Не исключением стал и Евгений Пригожин. Ведь до конфликта лидер Чечни называл его "братом" и одобрял могущество ЧВК "Вагнера".

Это политика Кадырова. Он готов предать кого угодно. У него много друзей, которых он "кинул", сам убил только потому, что они не отвечали государственной повестке. Или даже если что-то сказали против государственной позиции,

– рассказал Янгулбаев.

Таких людей очень много. Собственно это касается даже его отца. Хотя он не был прямо причастен к его убийству, но Кадыров был начальником охраны. Его ответственность была, по меньшей мере, в этом. Кроме того, Кадыров так и не наказал никого за это.

Так произошло в том, что к убийству были причастны спецслужбы России. Именно поэтому Пригожин во время конфликта заявлял, что "знает таких людей" с Чеченской войны. Если Кадыров предал отца – ему несложно будет предать Россию или кого-либо другого.

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