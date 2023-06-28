На самом деле защищать российские интересы кадыровцы совсем не торопились. В столкновении с вагнеровцами они, вероятнее всего, все равно проиграли бы. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев.
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Кадыровцы были с "голыми руками"
После того как Евгений Пригожин объявил о проведении военного мятежа, Рамзану Кадырову поступило задание. Отреагировал он на него только через 16 часов и рассказал, что уже вроде бы отправил 3 тысячи своих бойцов из Украины в Ростов.
Это неправда. Мы подсчитали, что в этой колонне БТРов не могло ехать более 1200 человек. Они не доехали, потому что застряли в пробке, но они и не очень спешили,
– заметил Абубакар Янгулбаев.
Между кадыровцами и вагнеровцами не было боеприкосновений. Однако даже если бы они где-то встретились, то кадыровцы сомнительно смогли бы быть эффективными. Ведь к тому моменту ППК "Вагнера" уже захватили Ростов-на-Дону, заняли все оборонительные позиции.
Более того, вагнеровцы заминировали въезды рядом со шлагбаумами и располагали танками.
"У кадыровцев были БТРы, и те – для транспортировки людей без оружия. Непонятно было, что Кадыров хотел противопоставлять "Вагнеру", – подчеркнул правозащитник.
К слову, командир "Ахмата" Апти Алаудинов рассказал, что уже к обеду кадыровцы заезжали в Ростов. Хотя на деле в такое время они только уезжали. Они прибыли туда уже, когда вагнеровцев сняли с позиций. А кадыровцы только на окраинах города сняли новые ток и вернулись назад.
Абубакар Янгулбаев о задержке кадыровцев по дороге в Ростов: смотреть видео
Кадыров может предать кого-либо
В СМИ публиковали информацию между Кадыровым и Пригожиным состоялся разговор. Мол, это глава "Вагнера" уговорил кадыровцев не торопиться. Однако, учитывая их недавний публичный конфликт, такая версия фактически невозможна.
Для Рамзана Кадырова, впрочем, не есть в новинке проявлять расположение к кому-то, а затем восставать против этого же человека. Не исключением стал и Евгений Пригожин. Ведь до конфликта лидер Чечни называл его "братом" и одобрял могущество ЧВК "Вагнера".
Это политика Кадырова. Он готов предать кого угодно. У него много друзей, которых он "кинул", сам убил только потому, что они не отвечали государственной повестке. Или даже если что-то сказали против государственной позиции,
– рассказал Янгулбаев.
Таких людей очень много. Собственно это касается даже его отца. Хотя он не был прямо причастен к его убийству, но Кадыров был начальником охраны. Его ответственность была, по меньшей мере, в этом. Кроме того, Кадыров так и не наказал никого за это.
Так произошло в том, что к убийству были причастны спецслужбы России. Именно поэтому Пригожин во время конфликта заявлял, что "знает таких людей" с Чеченской войны. Если Кадыров предал отца – ему несложно будет предать Россию или кого-либо другого.
Как кадыровцы добирались до Ростова: подробнее
- Едва ли не за сутки после начала мятежа Пригожина на события в России отреагировал Рамзан Кадыров. Он опубликовал сообщение, где назвал действия Пригожина "ножом в спину". Он заявил, что на это нужно жестко ответить и готов. Вроде бы вместе с кадыровцами он выехал в "зону напряжения".
- Бойцы "Ахмата" не смогли доехать до Ростова быстро. У них была довольно большая задержка во времени из-за того, что они застряли в пробке. То есть, пока вагнеровцы уже захватили Воронеж и двигались дальше, кадыровцы даже не были на месте.
- Обратите внимание, что в Московскую область кадыровцы прибыли утром 25 июня. На тот момент, напомним, мятеж уже был окончен. Вечером 24 июня Пригожин развернул колонны вагнеровцев. Конечно, войска Кадырова снимали бравадные видео. На этом их шоу и завершилось.