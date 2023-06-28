Насправді захищати російські інтереси кадирівці зовсім не поспішали. У зіткненні з вагнерівцями вони, найімовірніше, все одно б програли. Про це 24 Каналу розповів правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв.

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Кадирівці були з "голими руками"

Після того, як Євгеній Пригожин оголосив про проведення військового заколоту, Рамзану Кадирову надійшло завдання. Відреагував він на нього лише через 16 годин і розповів, що вже начебто відправив 3 тисячі своїх бійців з України в Ростов.

Це неправда. Ми підрахували, що в цій колоні БТРів не могло їхати понад 1200 осіб. Вони не доїхали, бо застрягли в заторі, але вони й не дуже поспішали,

– зауважив Абубакар Янгулбаєв.

Між кадирівцями та вагнерівцями не було боєзіткнень. Однак навіть якби вони десь все ж зустрілись, то кадирівці сумнівно змогли б бути ефективними. Адже на той момент ПВК "Вагнера" вже захопили Ростов-на-Дону, зайняли всі оборонні позиції.

Ба більше, вагнерівці замінували в'їзди поруч зі шлагбаумами та мали у своєму розпорядженні танки.

"У кадирівців були БТРи, та й ті – для транспортування людей без зброї. Незрозуміло було, що Кадиров хотів протиставляти "Вагнеру", – підкреслив правозахисник.

До слова, командир "Ахмату" Апті Алаудінов розповів, що вже до обіду кадирівці заїжджали в Ростов. Хоч на ділі в такий час вони лише виїжджали. Вони прибули туди вже коли вагнерівців зняли з позицій. А кадирівці лише на околицях міста зняли нові тік токи та повернулись назад.

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Кадиров може зрадити будь-кого

У ЗМІ публікували інформацію начебто між Кадировим та Пригожиним відбулась розмова. Мовляв, це очільник "Вагнера" вмовив кадирівців не поспішати. Однак, зважаючи на їхній нещодавній публічний конфлікт, така версія є фактично неможливою.

Для Рамзана Кадирова, втім, не є в новинку виявляти прихильність до когось, а потім поставати проти цієї ж людини. Не винятком став і Євгеній Пригожин. Адже до конфлікту лідер Чечні називав його "братом" та нахвалював могутність ПВК "Вагнера".

Це політика Кадирова. Він готовий зрадити будь-кого. В нього багато друзів, яких він "кинув", сам вбив лише тому, що вони не відповідали державній повістці. Чи навіть якщо десь щось сказали проти державної позиції,

– розповів Янгулбаєв.

Таких людей є дуже багато. Власне, це стосується навіть його батька. Хоч він не був прямо причетним до його вбивства, але Кадиров був начальником охорони. Його відповідальність була щонайменше в цьому. Крім того, Кадиров так і не покарав нікого за це.

Так відбулось зокрема тому, що до вбивства були причетні спецслужби Росії. Саме тому Пригожин під час конфлікту заявляв, що "знає таких людей" ще з Чеченської війни. Якщо Кадиров зрадив батька – то йому нескладно буде зрадити Росію чи будь-кого іншого.

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