Цены не будут "падать": подорожает ли топливо в 2024 году

В октябрьском Инфляционном отчете Национального банка Украины было прогнозировано, что в следующем году цены на топливо стабилизируются. Эта стабильность связана с ожидаемым понижением мировых цен на нефть.

Что будет влиять на стоимость топлива

К любым прогнозам стоимости топлива следует относиться с осторожностью, пояснил в комментарии 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он считает, что цены на разные виды горючего вряд ли будут оставаться постоянными.

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Все потому, что Нацбанк делает свои прогнозы только на основе нефтяных котировок.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Все прогнозы строятся исключительно на ретроспективном поведении этих котировок. Но так оно не работает, поэтому к прогнозам Нацбанка относительно цен на нефтепродукты, мне кажется, стоит относиться чрезвычайно осторожно.

На рост цен на топливо могут повлиять такие факторы, как инфляция, которая сохранится в следующем году, и девальвация, которую прогнозирует НБУ.

Если говорить о нефтяных котировках, то оснований по поводу их существенного изменения нет. Поскольку спрос и предложение существенно не изменяются,

– говорит Рябцев.

Если рассматривать другие факторы, которые могут повлиять на цены на топливо, то в Украине ожидается незначительное изменение спроса на нефтепродукты, поскольку объемы перевозок не предполагаются увеличиваться, и экономический рост в целом не ожидается.

Следует отметить, что изменение налоговой нагрузки может повлиять на цены, но такие изменения возможны только с 1 июля следующего года.

Сколько стоит топливо в Украине.

За данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 26 декабря, бензин, дизтопливо и автогаз стоили:

А-95 премиум – 55,06 гривны за литр;

А-95 – 52,04 гривны за литр;

А-92 – 49,27 гривны за литр;

дизтопливо – 52,21 гривны за литр;

автогаз – 31,96 гривны за литр.

Средние цены на топливо в 2024 году: