Что будет с долларом: эксперты спрогнозировали, когда НБУ может отпустить курс

Наличный курс доллара упал ниже 40 гривен после резкого скачка в конце июля. Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что нынешние уровни курса гривны к иностранным валютам могут продержаться с определенными колебаниями еще долго .

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Рынок сбалансировался, как безналичный, так и наличный. НБУ не проводит больших интервенций, и есть надежда, что экспорт зерна через порты все-таки заработает, что должно увеличить предложение валюты на рынке,

– добавил эксперт.

Наличный курс доллара 5 августа

В банках остановился на среднем уровне 39,70 гривны за доллар при покупке (+50 копеек против 28 июля), а продажа – 40,85 гривны за доллар (+40 копеек).

остановился на среднем уровне 39,70 гривны за доллар при покупке (+50 копеек против 28 июля), а продажа – 40,85 гривны за доллар (+40 копеек). В обменниках купить доллар в среднем за 41,30 гривны (+98 копейки), а продают – за 41,91 гривны (+1,17 гривны).

купить доллар в среднем за 41,30 гривны (+98 копейки), а продают – за 41,91 гривны (+1,17 гривны). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,20 грн (+95 копеек), а продажа – 41,99 грн (+1,28 грн).

Детальнее Доллар продолжает стремительно расти: курс в обменниках и на черном рынке 29 июля

Как долго будет официальный курс на уровне 36,57 гривны

29 июля НБУ запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют. Регулятор объяснил, что таким решением стремится минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду.

Отменять фиксированный курс, по мнению Котовича, еще рано. "Пока НБУ еще почти каждый день удовлетворяет спрос на валюту, и лишь изредка выкупает избыток предложения. А для возобновления плавающего курса необходимо, чтобы рынок сбалансировался и мог продержаться какое-то время уже без ежедневных интервенций НБУ", – добавил он.

Инвестиционный аналитик Сергей Фурса заметил, что сколько будет действовать новый официальный курс 36,57 гривны за доллар, сейчас сказать достаточно сложно. По его мнению, все зависит от множества факторов, в том числе от развития сложной военной обстановки.

Для Национального банка приоритет – продержать его как можно дольше, чтобы у рынка не было ощущения, что перестановка курса – это просто игра и это будет происходить раз в один-два месяца. С другой стороны, понятно, что пока идет война, давление на гривну будет сохраняться,

– сказал он.

Фурса добавил, что в случае, если курсовый разрыв будет расти, НБУ придется применять дополнительные меры. Однако сейчас для таких ожиданий нет оснований.

Когда НБУ может отпустить курс

21 июля НБУ зафиксировал официальный курс на уровне 36,5686 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть упразднен уже осенью. Тем более что в НБУ уже говорили, что отпустят курс, когда увидят, что рынок сам себя балансирует.

Трудно сказать, когда это произойдет, но с новым официальным курсом это будет точно быстрее, чем со старым. Также многое зависит от ожиданий развития событий в поле боя. Поэтому не исключено, что при хороших новостях это произойдет уже этой осенью,

– предполагает Паращ.

Эксперт считает, что ускорить переход к рыночному курсу может также введение налога на импорт.

Другие прогнозы экспертов

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. По мнению экономического аналитика Алексея Козырева, курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36, 57 гривен – до 41,50 гривны – для доллара. По евро – от 37, 30 до 42,90 гривны.

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