Стоимость валют "полетела" вверх: какие курсы установил Нацбанк

Официальные курсы доллара и евро начали расти вверх. НБУ поднял стоимость обоих против прошлых суток. В то же время на завтра прогнозируется резкий спад цены.

Официальный курс 28 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,42 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 27 февраля.

Читайте также Будет двигаться, будто маятник: что будет с курсом доллара на этой неделе

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,71 гривны, что на 12 копеек больше по сравнению со вчерашним днем.

Какой будет официальный курс доллара и евро 29 февраля:

доллар – 38,20 гривны,

евро – 41,29 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 28 февраля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,20 гривны, а продажа – 38,70 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,21 гривны , а продажа – 38,67 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,55 гривны, а продажа – 38,65 гривны.

Что будет с курсом в марте

Как рассказал экономический эксперт Олег Пендзин, без помощи США Украине придется аккумулировать чрезвычайно много собственных ресурсов.

что правительство США до сих пор не приняло решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Впрочем, если средства американцы все-таки пришлют, тогда курс доллара не изменится и будет оставаться на уровне тех показателей, что были в феврале.

Олег Пендзин Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения.

Банкир Анна Золотько прогнозирует в комментарии, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 38,30 – 38,90 гривны.