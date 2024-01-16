Доллар и евро дешевеют: сколько потеряли валюты в сутки

В банках доллар и евро опустились снова. Впрочем, на черном рынке спад стоимости валют существеннее. Следовательно, покупка евро подешевела за сутки на 17 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,10 гривны (-10 копеек против 15 января), а продажа – 38,80 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,80 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,65 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-9 копеек), а продажа – 38,90 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. По состоянию на 15 января евро колебалось на уровне: покупка – 42,13 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,93 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,66 гривны (-14 копеек), а продажа – 38,79 гривны (-11 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-11 копеек). Евро покупают за 42,33 гривны (-17 копеек), а продают за 42,56 гривны (-14 копеек).

Что будет с долларом после 16 января

В комментарии 24 Каналу банкирша Татьяна Попович пояснила, что на прошлой неделе произошло заметное сокращение спроса на иностранную валюту по всем каналам на валютном рынке.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Если в начале недели американскую валюту продавали в пределах 39,3 – 39,4 гривны за доллар, то в конце недели котировки снизились до 38,75 – 38,9 гривны за доллар.

Через неделю регулятор продал на ВРУ 678 миллионов долларов. Это самый маленький показатель от второй декады декабря.

По мнению Поповича, в течение этой недели курс продажи наличных долларов в банковских кассах будет находиться в диапазоне 38,5 – 38,75 гривны за доллар.