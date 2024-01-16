Доллар и евро дешевеют: сколько потеряли валюты в сутки
16 января 2024, 10:11Читати новину українською
В банках доллар и евро опустились снова. Впрочем, на черном рынке спад стоимости валют существеннее. Следовательно, покупка евро подешевела за сутки на 17 копеек.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,10 гривны (-10 копеек против 15 января), а продажа – 38,80 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,80 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,65 гривны (-7 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-9 копеек), а продажа – 38,90 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- По состоянию на 15 января евро колебалось на уровне: покупка – 42,13 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,93 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,66 гривны (-14 копеек), а продажа – 38,79 гривны (-11 копеек).
- Евро покупают за 42,33 гривны (-17 копеек), а продают за 42,56 гривны (-14 копеек).
Что будет с долларом после 16 января
В комментарии 24 Каналу банкирша Татьяна Попович пояснила, что на прошлой неделе произошло заметное сокращение спроса на иностранную валюту по всем каналам на валютном рынке.
Если в начале недели американскую валюту продавали в пределах 39,3 – 39,4 гривны за доллар, то в конце недели котировки снизились до 38,75 – 38,9 гривны за доллар.
По мнению Поповича, в течение этой недели курс продажи наличных долларов в банковских кассах будет находиться в диапазоне 38,5 – 38,75 гривны за доллар.