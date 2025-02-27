ЕБРР прогнозирует рост украинской экономики в 2026 году, но есть условие

На 2025 год Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз по экономическому росту Украины на 1,2%. Это предусмотрено рядом серьезных тенденций внутри страны.

Почему прогнозы изменились

В 2024 ЕБРР прогнозировал рост экономики Украины на 4, 7%. Однако высокий уровень инфляции и вражеские атаки на электроэнергетическую инфраструктуру оказали негативное влияние на ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на обзор ЕБРР.

Читайте также Сотни миллиардов долларов: во Всемирном банке оценили сумму восстановления Украины после войны

Ожидается, что рост ВВП Украины достигнет 3, 5% в 2025 году, а затем ускорится до 5, 0% в 2026 году, при условии, что к концу 2025 года будет достигнуто прекращение огня,

– указано в обзоре Европейского банка.

Война продолжает углублять экономическую нестабильность даже несмотря на то, что Украина имеет постоянное внешнее финансирование на 2025 год.

Факторы, которые ослабляют экономику Украины

Периодические российские атаки привели к дефициту электроэнергии, что породило еще ряд проблем в сфере экономики. Население вынуждено платить высокие цены за импортируемую электроэнергию.

Реальный рост ВВП замедлился с 5 до 2% в 2024 году.

Общий показатель ВВП на 2024 год оценивается в 3, 0%.

ЕБРР прогнозирует, что подобные тенденции сохранятся и в 2025 году.

Важно! Несмотря на это, есть и определенные положительные свершения в экономическом секторе: адаптивность предприятий, отлаженный черноморский торговый коридор, заметно увеличение военных закупок от отечественного производителя.