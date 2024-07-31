Как изменится курс доллара к сентябрю

В ближайшее время значительных колебаний на валютном рынке не ожидается. Ситуация будет оставаться стабильной, впрочем будут сформированы новые валютные коридоры.

Что будет с курсом доллара до сентября

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой сообщил о том, что до сентября могут сформироваться новые курсы валют. Впрочем, ситуация будет контролируемой и не претерпит существенных изменений.

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Поэтому, банкир прогнозирует формирование новых валютных коридоров, которые к осени могут достичь 41 – 42 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка Иными словами, ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы, однако вряд ли общая “архитектура” рынка претерпит изменения. Режим "управляемой гибкости" останется стратегическим, а затем все текущие пертурбации (на чем мы неоднократно акцентировали) будут находиться в пределах устоявшейся "системы" изменений.

В то же время банкир Сергей Фурса также подчеркнул, что в ближайшее время радикальных колебаний на валютном рынке не ожидается. Он отмечает, что полностью избежать колебаний на валютном рынке невозможно, поскольку курс не является фиксированным.

Сергей Фурса прогнозирует, что курс может подняться выше чем 42 гривны за доллар.