Выборы в США повлияют на курс доллара и евро в мире: что прогнозируют аналитики

В ноябре состоятся выборы президента в США. Это событие может повлиять на курсы валют как доллара, так и евро, ведь одна валюта может окрепнуть, а другая упасть. Соответственно, влияние почувствуют все страны Европы, в том числе и Украина.

Как выборы в США могут повлиять на курс доллара

В разговоре с 24 Каналом экономист Андрей Шевчишин соглашается с прогнозами относительно того, что после того, как выборы в США выиграет Трамп, курс доллара может существенно укрепиться, а евро будет сопровождать спад

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Обратите внимание! В прогнозе Goldman Sachs, сообщает Reuters, говорится о том, что в случае, когда выборы в США выиграет Дональд Трамп, это может привести к серьезным последствиям, в частности существенного укрепления доллара и падения евро до 10%.

Как добавляет Шевчишин, такие прогнозы были сделаны на основе заявлений будущего кандидата. Поэтому Трамп будет пытаться ввести меры предосторожности для защиты американского рынка от европейских и китайских товаров. Соответственно, он отмечает, что может ввести налоги.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Соответственно это приведет к ослаблению позиций Европы. Для этого европейский центробанк, другие центробанки должны будут проводить политику стимулирования снижать ставку еще больше. И это в том числе будет приводить к инфляционному скачку.

Кстати! Как рассказывает аналитик Шевчишин, по этому поводу уже растет цена золота и цена криптовалют, потому что они рассматриваются, в том числе, как защитники от инфляции на случай, если Трамп придет к власти в США.

Затишье до ноября

Еще раньше в разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин рассказал, что до ноября не стоит ожидать изменений по курсу, ведь на рынке будет затишье.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба До ноября месяца все будет стоять "мертво". Все будут ждать результатов. Выберут Трампа – будет один сценарий, выберут Харрис – будет второй сценарий.

Эксперт советует дождаться выборов, после которых станет известно, чего ожидать Украине на следующий год.

Обратите внимание! Выборы в США проведут 5 ноября 2024 года. На должность претендуют два кандидата: вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.