Что может принести январь 2024 года: курс доллара, цены на топливо и ситуация на рынке недвижимости

Скорее всего, в начале января 2024 года рынок валют будет вялым и прогнозируемым, а средние депозитные ставки вряд ли существенно снизятся. Кроме того, ожидается, что топливо, которое существенно подорожало после блокады границы, не будет расти в цене.

Горючее в январе

Эксперт по энергетике Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом рассказал, что не видит предпосылок для того, чтобы в январе горючее выросло в цене. Он объясняет, что стоимость горючего в первую очередь зависит от двух основных факторов.

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Первый – мировые котировки на мировом рынке, нефть и нефтепродукты.

на мировом рынке, нефть и нефтепродукты. И второй – валютный курс.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 По мировому рынку мы не видим пока каких-то предпосылок для ценового скачка. Цена достаточно сильно провалилась за последние три месяца. Средняя цена обычно была 95 долларов за баррель, впрочем, например, была и даже 75 долларов. Сейчас немножко до 80 долларов.

Куюн отмечает, что сейчас наблюдается определенное ослабление курса гривны, но эти показатели пока не могут сдвинуть цену горючего.

что после блокирования польскими перевозчиками границы цены на горючее сильно выросли. Особенно на сжиженный газ – на 30%. Но, как рассказывает эксперт, это была нерыночная ситуация, а форс-мажор.

За последние две недели цена на газ упала почти с 36 до 30 гривен. Все потому, что украинские компании нашли пути объезда польской границы, а также начали больше поставлять по железной дороге.

На сегодняшний день, я думаю, что по сжиженному газу видим потенциал для дальнейшего снижения цен до 27 – 28 гривен на литр. На бензин и дизтопливо не исключаю, что может быть тоже коррекция до 2 гривен на литр,

– говорит Сергей Куюн.

По состоянию на 28 декабря, по данным Консалтинговой группы А-95, средние цены на горючее составляют:

Бензин А-95 премиум – 54,59 гривны,

Бензин А-95 – 48,32 гривны,

Бензин А-92 – 51,48 гривны,

Дизтопливо – 51,5 гривны,

Газ автомобильный – 29,83 гривны.

Ситуация на валютном рынке в январе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в первую неделю января валютный рынок будет достаточно прогнозируемым. Он объясняет, что все происходящие процессы не возникают неожиданно и внезапно не исчезают.

Прогнозируется, что начало года, а особенно послепраздничный период, будет "вялым". Речь идет как о покупателях, так и о продавцах.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Поэтому при сохранении основных тенденций рынка активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.

Эксперт добавляет, что останется в пределах предыдущих нескольких недель колебание курсов и разница между курсами и продажами на межбанке и наличном рынке. Интересно, что разновекторная динамика незначительных курсовых изменений сохранится.

Межбанк

Лесовой прогнозирует, что текущие колебания на межбанке, как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления валюты, не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи будет минимальной – всего до 0,1 гривны.

Наличный рынок

Пределы ожидаемых валютных изменений будут на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро.

Банкир объясняет, что в январе будет наблюдаться разница между курсами покупки и продажи, которая составит 0,2 – 0,3 гривны. Текущие колебания не будут превышать 0,3 гривны.

Ожидается, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро,

– говорит Тарас Лесовой.

Прогноз депозитных ставок

Как отметил 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев, в первую неделю января глобальных изменений в сегменте гривневых депозитов не произойдет.

Средние ставки по вкладам сроком от 3 месяцев до 6 месяцев останутся на уровне 14,5%, а доходность депозитов от 9 месяцев до 1 года будет в среднем 14% годовых.

Впрочем, эта ситуация медленно начнет меняться, говорит эксперт. Речь идет о сокращении ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%, которое будет побуждать комбанки к коррекции условий по гривневым вкладам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка И отдельные банки уже начали пересматривать ставки в сторону уменьшения.

В то же время во второй половине – в конце января – после завершения всех акционных программ, начатых перед праздниками, изменения в доходности депозитов будут уже более массовыми.

По прогнозам Замотаева, доходность депозитов на срок от 3 месяцев до 6 месяцев сократится в среднем на 0,5 – 1%, то есть до 13 – 13,5%,

а ставки по вкладам от 9 месяцев до 1 года "потеряют" до 1,5% – ориентиром средних ставок на этот вид депозитов будет 12,5 – 13% годовых.

Что касается валютных депозитов, то здесь также изменения маловероятны: тренд на снижение процентов по вкладам будет продолжаться. Так вклады в долларах сроком на 1 год будут приближаться к 2% годовых, а вклады в евро в перспективе нескольких месяцев могут опуститься до 1,5% годовых,

– говорит господин Дмитрий.

Будет ли активным рынок недвижимости

Как рассказал 24 Каналу эксперт по рынку недвижимости Владимир Семенцов, из года в год в январе традиционно спадает активность на рынке недвижимости. Это связано прежде всего с праздниками, а также с объективным уменьшением активности на стройплощадках.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Если добавить фактор войны и связанных с ним рисков, то понятно, что количество потенциальных покупателей, которое и так незначительно, может уменьшиться еще на треть.

В то же время эксперт объясняет, что в условиях войны такое понятие, как "активность" достаточно условно, ведь покупатели "объединяются" вокруг объектов в безопасных локациях (регионах) с высоким уровнем готовности.

Важными для них также являются, через "еОселю" или через механизм совместных ипотечных программ между банками и девелоперами.

Кроме того, на рынке будет определенная пауза до конца месяца. Продолжительность ее будет зависеть от определенных факторов:

степень угрозы массированных обстрелов (относительная безопасность),

экономическая ситуация в стране, что опосредованно проявится в курсах валют,

риски, связанные непосредственно со строительством того или иного ЖК (насколько активны строительные работы, ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

Спрос есть и он не исчезнет, но пока его уровень далек от желаемого,

– отмечает эксперт.

Подытоживая Семенцов рассказал, что ситуация на первичном рынке в январе, вероятно, будет вялой, но небезнадежной.