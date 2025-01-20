Какие льготы и преимущества дает статус УБД в 2025 году

Статус участника боевых действий дает военнослужащим определенные льготы и привилегии. В 2025 году не планируется изменений в процедуре предоставления этого статуса и льготах, связанных с ним.

Что дает УБД в 2025 году

Участники боевых действий имеют законное право на коммунальные, медицинские, трудовые, образовательные, транспортные и другие виды льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Участники боевых действий прежде всего имеют право на жилищные и коммунальные льготы.

Скидка на оплату жилья:

75% скидки на оплату жилой площади (21 квадратный метр на человека + 10,5 квадратного метра на семью).

Коммунальные услуги:

75% скидки на оплату газа, электроэнергии, других услуг и сжиженного газа для бытовых нужд.

Льгота рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и 10,5 квадратного метра на семью.

Для семей с нетрудоспособными лицами площадь, на которую предоставляется льгота для отопления, удваивается (42 квадратных метра на человека + 21 квадратный метр на семью).

Заметьте! УБД также имеют 75% скидки на стоимость топлива, включая жидкое, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

Медицинские льготы для УБД

Участники боевых действий имеют ряд медицинских льгот:

Право на бесплатные лекарства и медицинские средства: УБД получают лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам врачей бесплатно.

Право на бесплатное зубопротезирование. Такое протезирование проводится за государственные средства, за исключением использования драгоценных металлов.

В случае выхода на пенсию или смены места работы право продолжать пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены ранее.

Право на бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.

Право на первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях, аптеках и право на первоочередную госпитализацию.

Интересно! УБД могут получить путевки на санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости самостоятельного лечения. Порядок предоставления путевок и выплаты компенсации определяет Кабинет Министров Украины.

Транспортные льготы на проезд

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, а также автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.

Они могут пользоваться железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами на пригородных и междугородных маршрутах, включая районные и межобластные рейсы, независимо от расстояния и места жительства.

Обратите внимание! Для этого достаточно показать удостоверение установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета проезда – электронный билет, который выдается бесплатно.

Трудовые льготы для УБД

Ветеранам гарантируется выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы.

Они могут брать очередной ежегодный отпуск в удобное для них время, а также получать дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год.

Важно! В случае сокращения численности или штата работников ветераны имеют преимущественное право на оставление на работе. В случае ликвидации предприятия им гарантируется приоритетное трудоустройство.

Другие льготы и привилегии

Повышение выплат:

Пенсии, пожизненное денежное содержание или социальная помощь для участников боевых действий увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Разовая выплата ко Дню Независимости:

Ежегодно ко Дню Независимости Украины выплачивается разовая денежная помощь. Ее размер и порядок выплаты определяет Кабинет Министров Украины.

Образовательная поддержка для детей участников боевых действий

Государство предоставляет целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учреждениях для детей участников боевых действий: