Що дає УБД у 2025 році

Учасники бойових дій мають законне право на комунальні, медичні, трудові, освітні, транспортні та інші види пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Учасники бойових дій передусім мають право на житлові та комунальні пільги.

Знижка на оплату житла:

75% знижки на оплату житлової площі (21 квадратний метр на особу + 10,5 квадратного метра на сім'ю).

Комунальні послуги:

75% знижки на оплату газу, електроенергії, інших послуг та скрапленого газу для побутових потреб.

Пільга розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на особу та 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Для сімей з непрацездатними особами площа, на яку надається пільга для опалення, подвоюється (42 квадратні метри на особу + 21 квадратний метр на сім'ю).

Зауважте! УБД також мають 75% знижки на вартість палива, включаючи рідке, для осіб, що проживають у будинках без центрального опалення.

Медичні пільги для УБД

Учасники бойових дій мають низку медичних пільг:

Право на безплатні ліки та медичні засоби: УБД отримують ліки, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів безкоштовно.

Право на безкоштовне зубопротезування. Таке протезування проводиться за державні кошти, за винятком використання дорогоцінних металів.

У разі виходу на пенсію або зміни місця роботи право продовжувати користуватися поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені раніше.

Право на безкоштовне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

Право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках і право на першочергову госпіталізацію.

Цікаво! УБД можуть отримати путівки на санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості самостійного лікування. Порядок надання путівок та виплати компенсації визначає Кабінет Міністрів України.

Транспортні пільги

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, а також автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Вони можуть користуватися залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами на приміських і міжміських маршрутах, включаючи районні та міжобласні рейси, незалежно від відстані й місця проживання.

Зауважте! Для цього достатньо показати посвідчення встановленого зразка, а в разі впровадження автоматизованої системи обліку проїзду – електронний квиток, який видається безкоштовно.

Трудові пільги для УБД

Ветеранам гарантується виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.

Вони можуть брати чергову щорічну відпустку у зручний для них час, а також отримувати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

Важливо! У разі скорочення чисельності або штату працівників ветерани мають переважне право на залишення на роботі. У випадку ліквідації підприємства їм гарантується пріоритетне працевлаштування.

Інші пільги та привілеї

Підвищення виплат:

Пенсії, довічне грошове утримання чи соціальна допомога для учасників бойових дій збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Разова виплата до Дня Незалежності:

Щороку до Дня Незалежності України виплачується разова грошова допомога. Її розмір та порядок виплати визначає Кабінет Міністрів України.

Освітня підтримка для дітей учасників бойових дій

Держава надає цільову підтримку для здобуття освіти в державних і комунальних закладах для дітей учасників бойових дій: