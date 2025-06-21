Пенсию могут уменьшить из-за одной ошибки

Некоторые ошибки при оформлении пенсии могут привести к потере части выплат. О том, на что обратить внимание, чтобы не попасть в такую ситуацию, читайте далее.

Как не потерять часть пенсии

Размер пенсии и ее своевременность зависят не только от трудового стажа или заработка, но и от актуальности личной информации, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

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Таким образом, любые изменения в персональных или социальных обстоятельствах могут повлиять на правильность начислений. Специалисты отмечают: чтобы избежать ошибок и возможных возвратов излишне выплаченных средств, пенсионеры должны своевременно обновлять свои данные.

Почему пенсионер должен обновлять информацию о себе

Если Пенсионный фонд не имеет актуальных данных, то есть риск начисления избытка выплат, которые потом придется возвращать пенсионеру. Также переплату могут вызвать ложные сведения от работодателей о зарплате или стаже.

По закону излишне выплаченные суммы пенсий могут быть возвращены добровольно или принудительно. Как вот через решение Пенсионного фонда или даже суд.