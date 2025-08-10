Укр Рус
10 августа, 18:12
Можно ли обжаловать пенсию, если решение Пенсионного фонда вас не устраивает

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Граждане Украины могут обжаловать решение Пенсионного фонда относительно назначения пенсий и социальных выплат, подав жалобы в территориальные органы ПФУ.
  • Жалобы могут быть поданы в письменном или электронном виде в течение 30 дней с момента узнавания о нарушении, а ПФУ должен рассмотреть их в течение 30 дней с возможностью продления на 15 дней.

Граждане Украины могут обжаловать решения о назначении пенсий и социальных выплат. Пенсионный фонд обновил порядок подачи и рассмотрения таких жалоб.

Можно ли обжаловать решение Пенсионного фонда?

В Украине изменили порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения Пенсионного фонда. Это дает гражданам больше возможностей защитить свои права, если они считают, что действия или бездействие должностных лиц были неправомерными, рассказывает 24 Канал.

Жалобы в территориальные органы ПФУ можно подавать в случаях, когда речь идет о назначении или размере пенсии, оформлении страховых выплат или предоставлении социальных услуг.

Причинами обращения могут быть:

  • ошибки в расчетах пенсии;
  • отказ в оформлении выплат;
  • неправильно учтенный стаж;
  • задержка с рассмотрением документов;
  • нарушение права на льготную или досрочную пенсию;
  • несоответствие документов требованиям законодательства.

Как подать жалобу в ПФУ?

По обновленным правилам жалобу можно подать:

  • в вышестоящий орган ПФУ, главное управление или правление;
  • в письменном или электронном виде (через портал е-услуг с КЭП);
  • лично или через законного представителя;
  • в течение 30 дней с момента, когда вы узнали о нарушении.

ПФУ должен рассмотреть обращение за 30 дней, а при необходимости этот срок могут продлить еще на 15 дней. Решение присылают по почте или вручают лично под подпись и если жалоба удовлетворена, территориальный орган обязывают исправить ситуацию.