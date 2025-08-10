Громадяни України можуть оскаржувати рішення про призначення пенсій й соціальних виплат. Пенсійний фонд оновив порядок подання та розгляду таких скарг.

Чи можна оскаржити рішення Пенсійного фонду?

В Україні змінили порядок подання та розгляду скарг на рішення Пенсійного фонду. Це дає громадянам більше можливостей захистити свої права, якщо вони вважають, що дії чи бездіяльність посадовців були неправомірними, розповідає 24 Канал.

Скарги до територіальних органів ПФУ можна подавати у випадках, коли йдеться про призначення чи розмір пенсії, оформлення страхових виплат або надання соціальних послуг.

Причинами звернення можуть бути:

помилки у розрахунках пенсії;

відмова в оформленні виплат;

неправильно врахований стаж;

затримка з розглядом документів;

порушення права на пільгову або дострокову пенсію;

невідповідність документів вимогам законодавства.

Як подати скаргу до ПФУ?

За оновленими правилами скаргу можна подати:

у вищий орган ПФУ, головне управління чи правління;

у письмовому або електронному вигляді (через портал е-послуг із КЕП);

особисто або через законного представника;

протягом 30 днів з моменту, коли ви дізналися про порушення.

ПФУ має розглянути звернення за 30 днів, а за потреби цей строк можуть подовжити ще на 15 днів. Рішення надсилають поштою або вручають особисто під підпис та якщо скарга задоволена, територіальний орган зобов’язують виправити ситуацію.