Экономика Соцвыплаты Проверьте свои начисления: часть украинцев получила меньшие соцвыплаты, чем раньше
20 сентября, 09:01
Проверьте свои начисления: часть украинцев получила меньшие соцвыплаты, чем раньше

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Ошибки в начислении соцвыплат часто возникают из-за изменения личных данных, таких как фамилия, паспортные данные или адрес.
  • Гражданам рекомендуется своевременно обновлять свои данные через портал электронных услуг Пенсионного фонда, чтобы избежать неправильных расчетов.

Не все украинцы получили ожидаемые суммы соцвыплат. Специалисты советуют проверять счета и обращаться в случае ошибок.

Почему украинцы получают неправильные суммы соцвыплат

Ошибки в начислении социальных выплат чаще всего возникают из-за изменения личных данных граждан, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В таких ситуациях некорректные сведения в государственных реестрах могут привести к ошибочным расчетам. Более того, в случае излишне выплаченных средств гражданам придется возвращать их обратно на счет Пенсионного фонда.

Речь идет о случаях, когда:

  • меняется фамилия или паспортные данные;
  • обновляется адрес регистрации или фактического проживания.

Как избежать проблем с начислением соцвыплат?

Специалисты отмечают: после любых изменений личных данных необходимо своевременно уведомлять соответствующие органы. Сделать это можно дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, загрузив скан-копии подтверждающих документов.

На официальном ресурсе Пенсионного фонда также доступна видеоинструкция, где пошагово объясняется, как внести изменения в Реестр застрахованных лиц.

Обратите внимание! Актуальность и точность персональных данных является критически важным условием для правильного начисления пенсий и других социальных выплат. Регулярное обновление информации поможет избежать недоразумений и гарантирует получение надлежащих сумм от государства.

Что известно о соцвыплатах в Украине: коротко о главном

  • В Украине уже действует новый формат базовой социальной помощи, который объединил несколько предыдущих видов выплат.

  • Расчет осуществляется, исходя из базовой величины в 4500 гривен. Благодаря этому часть семей получает большие суммы, чем раньше.

  • Те домохозяйства, которые выбрали новый механизм помощи, уже сейчас получают повышенные выплаты вместо нескольких отдельных программ.