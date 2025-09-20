Почему украинцы получают неправильные суммы соцвыплат

Ошибки в начислении социальных выплат чаще всего возникают из-за изменения личных данных граждан, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В таких ситуациях некорректные сведения в государственных реестрах могут привести к ошибочным расчетам. Более того, в случае излишне выплаченных средств гражданам придется возвращать их обратно на счет Пенсионного фонда.

Речь идет о случаях, когда:

меняется фамилия или паспортные данные;

обновляется адрес регистрации или фактического проживания.

Как избежать проблем с начислением соцвыплат?

Специалисты отмечают: после любых изменений личных данных необходимо своевременно уведомлять соответствующие органы. Сделать это можно дистанционно: через портал электронных услуг ПФУ, загрузив скан-копии подтверждающих документов.

На официальном ресурсе Пенсионного фонда также доступна видеоинструкция, где пошагово объясняется, как внести изменения в Реестр застрахованных лиц.

Обратите внимание! Актуальность и точность персональных данных является критически важным условием для правильного начисления пенсий и других социальных выплат. Регулярное обновление информации поможет избежать недоразумений и гарантирует получение надлежащих сумм от государства.

Что известно о соцвыплатах в Украине: коротко о главном