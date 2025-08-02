Увольнение по собственному желанию или по инициативе работодателя: что меняется в выплатах
- При увольнении работник имеет право на выплаты, включая зарплату за отработанные дни, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в зависимости от оснований увольнения.
- За задержку расчета работодатель выплачивает средний заработок за каждый день просрочки, штраф в 24 000 гривен, а должностные лица могут получить штраф от 510 до 1 700 гривен.
В 2025 году работников ожидают важные изменения в сфере трудовых выплат. Что стоит знать перед тем, как менять место работы, читайте дальше.
Что нужно знать о расчете при увольнении?
При увольнении с работы работник имеет право на ряд выплат, которые обязательно должны быть проведены в день увольнения, напоминает 24 Канал.
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Также в зависимости от оснований увольнения, по собственному желанию или по инициативе работодателя, сумма выплат может отличаться. Например, в случае увольнения по инициативе компании работнику, кроме основных расчетных, часто предусмотрена выплата выходного пособия.
Таким образом, в расчетные входит:
- Заработная плата за все отработанные дни, включая день увольнения.
- Компенсация за неиспользованный отпуск, в том числе и за предыдущие годы.
- Оплата накопленных дней дополнительных или социальных отпусков (например, на детей).
- Выходное пособие, если увольнение подпадает под предусмотренные законом основания.
В случае ошибки или задержки окончательного расчета при увольнении работнику должны выплатить средний заработок за каждый день просрочки. Кроме того:
- на работодателя налагается штраф в размере трех минимальных зарплат (в 2025 году это 24 000 гривен);
- а на должностных лиц может быть наложено административное взыскание - от 510 до 1 700 гривен.