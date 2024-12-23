Изменения в пенсиях: какие нововведения ждут пенсионеров в 2025 году

В 2025 году украинских пенсионеров, как нынешних, так и будущих, ожидают несколько важных изменений, которые вступят в силу с 1 января. Изменения касаются условий начисления пенсий, надбавок и требований к стажу.

Три ключевых изменения для пенсионеров

Среди самых больших изменений – уменьшение пенсий, превышающих установленный законом максимум, а также увеличение необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Увеличение стажа для выхода на пенсию

Со следующего года для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 32 года стажа вместо 31 года, что есть сейчас.

Уменьшение размера пенсий

Пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов, будут уменьшены. Часть выплат, превышающая 23 610 гривен, будет урезана до конца военного положения.

Списание средств с карточек

У некоторых переселенцев могут списать все средства с пенсионных карточек, если в течение последних 12 месяцев они не совершали никаких транзакций или не прошли идентификацию.

Уменьшение надбавок

Во время военного положения пенсионеры, которые не работают и постоянно проживают в чернобыльских зонах обязательного отселения и зоне гарантированного добровольного отселения, будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривны. Эта надбавка будет значительно меньше, чем те, выплачиваемые по судебным решениям.

Это будет касаться только тех, кто проживал или работал в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года. Для тех, кто выехал из этих территорий или переехал к ним после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата не будет предоставляться.

К слову! В рамках реформы пенсионной системы, предусматривающей введение пенсионных баллов, планируется также создание накопительной пенсии. После многих лет обещаний правительство обещает, что система накопительных пенсий начнет действовать не раньше 2026 года и не будет касаться нынешних пенсионеров.