Изменения в пенсиях: какие нововведения ждут пенсионеров в 2025 году

23 декабря 2024, 15:47
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Автор: Дарья Подвышенная

В 2025 году украинских пенсионеров, как нынешних, так и будущих, ожидают несколько важных изменений, которые вступят в силу с 1 января. Изменения касаются условий начисления пенсий, надбавок и требований к стажу.

Три ключевых изменения для пенсионеров

Среди самых больших изменений – уменьшение пенсий, превышающих установленный законом максимум, а также увеличение необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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  • Увеличение стажа для выхода на пенсию

Со следующего года для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 32 года стажа вместо 31 года, что есть сейчас.

  • Уменьшение размера пенсий

Пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов, будут уменьшены. Часть выплат, превышающая 23 610 гривен, будет урезана до конца военного положения.

  • Списание средств с карточек

У некоторых переселенцев могут списать все средства с пенсионных карточек, если в течение последних 12 месяцев они не совершали никаких транзакций или не прошли идентификацию.

Уменьшение надбавок

Во время военного положения пенсионеры, которые не работают и постоянно проживают в чернобыльских зонах обязательного отселения и зоне гарантированного добровольного отселения, будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривны. Эта надбавка будет значительно меньше, чем те, выплачиваемые по судебным решениям.

Это будет касаться только тех, кто проживал или работал в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года. Для тех, кто выехал из этих территорий или переехал к ним после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата не будет предоставляться.

К слову! В рамках реформы пенсионной системы, предусматривающей введение пенсионных баллов, планируется также создание накопительной пенсии. После многих лет обещаний правительство обещает, что система накопительных пенсий начнет действовать не раньше 2026 года и не будет касаться нынешних пенсионеров.